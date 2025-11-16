GTA 6 schon wieder verschoben: Für Rockstar Games könnte es jetzt richtig teuer werden

Jüngst ging ein Aufschrei durch die Gaming-Community – dessen Echo längst nicht abgeklungen ist. Denn schon zum zweiten Mal ist es jetzt passiert, dass Rockstar Games jenen fast schon garantierten Open World-Brecher verschoben hat, auf den sich die Augen der ganzen Welt richten: GTA 6 erscheint also doch erst am 19. November 2026.

So viel steht fest – gesetzt den Fall, dass es zu keiner weiteren Hiobsbotschaft für Gamer*innen weltweit kommt. Während sich Spieler*innen noch verzweifelt die Haare raufen, nutzen aktuell gleich mehrere Experten rund um den Gaming-Kosmos die zusätzliche Zeit, um Bestandsaufnahmen monetärer Art anzustellen – und dabei schwere Zahlen zu stemmen.

GTA 6-Verschiebung: Millionenverlust – oder Kleinvieh für den Branchentitan?

Einer, der sich mit seinem Expertenwissen zur Causa GTA 6 meldet, ist Tom Henderson. Der Mann ist in der Videospielbranche wahrlich kein Unbekannter, ist er doch als der Besitzer der namhaften Online-Publikation Insider Gaming bekannt. Der Mann hat wie gewohnt im Rahmen seines Podcasts die Köpfe mit Kollegen zusammengesteckt und im Zuge dessen Verblüffendes zu berichten gewusst.

„Ich habe eine Zahl von einem Entwickler erhalten“, gibt Henderson zu Protokoll – und lässt dann die großen Zahlen sprechen: „Die denken, das wird Take-Two [Mutterkonzern von Rockstar Games, Anm.d.Red.] 10 Millionen Dollar pro Monat extra kosten“. Das ist erstmal eine Hausnummer, bei der nicht nur Insider Gaming-Kollege Albert Perkins wie im Podcast große Augen machen dürfte. Ein anderer Kenner, diesmal speziell aus dem Finanzbereich, spekuliert auf nochmal höhere Kosten – als Folgeerscheinung auf die aktuelle Verschiebung.

Rob Wilson ist nicht nur Finanzexperte, angestellt als Professor am UCFB (University Campus of Football Business) in London, sondern gießt die kürzlich passierte Verschiebung von GTA 6 in einen ganz konkreten Zahlenwert. Auf die Frage von Videogamer, mit „wie viel […] Rockstar an zusätzlichen Kosten und entgangenen Einnahmen“ rechnen müsse, antwortet Wilson: „Die sechsmonatige Verschiebung ist […] enorm kostspielig“. Dann wird er genauer: „Zusammengenommen kann das leicht zu einer Schwankung von 500 Millionen Dollar führen“.

Auf diese Einschätzung kommt Wilson unter Berücksichtigung solcher Kostenfaktoren wie Qualitätssicherung, neu aufzustellender Marketing-Maßnahmen – oder natürlich weiterer Arbeiten der Entwickler*innen selbst. Wilson stellt ebenfalls fest, dass Rockstars Ruf auf ganzen Jahrzehnten, nicht Quartalen fußt. Dementsprechend würde ein verfrühter Release von GTA 6 aller Wahrscheinlichkeit auf lange Sicht mehr Schaden anrichten, als etwa eine halbe Milliarde Dollar wegen einer Verschiebung. Apropos: Was denkt eigentlich CD Projekt Red zur GTA 6-Verschieberitis?

Quellen: Twitter / @GameRoll_, Videogamer