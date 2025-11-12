GTA 6 verschoben: So teuer könnte es für Rockstar Games jetzt werden

Jüngst ging ein Aufschrei durch die Gaming-Community – dessen Echo längst nicht abgeklungen ist. Denn schon zum zweiten Mal ist es jetzt passiert, dass Rockstar Games jenen fast schon garantierten Open World-Brecher verschoben hat, auf den sich die Augen der ganzen Welt richten: GTA 6 erscheint also doch erst am 19. November 2026.

So viel steht fest – gesetzt den Fall, dass es zu keiner weiteren Hiobsbotschaft für Gamer*innen weltweit kommt. Während sich Spieler*innen noch verzweifelt die Haare raufen, nutzen aktuell gleich mehrere Experten rund um den Gaming-Kosmos die zusätzliche Zeit, um Bestandsaufnahmen monetärer Art anzustellen – und dabei schwere Zahlen zu stemmen.

GTA 6-Verschiebung: Millionenverlust – oder Kleinvieh für den Branchentitan?

Einer, der sich mit seinem Expertenwissen zur Causa GTA 6 meldet, ist Tom Henderson. Der Mann ist in der Videospielbranche wahrlich kein Unbekannter, ist er doch als der Besitzer der namhaften Online-Publikation Insider Gaming bekannt. Der Mann hat wie gewohnt im Rahmen seines Podcasts die Köpfe mit Kollegen zusammengesteckt – im Zuge dessen Verblüffendes zu berichten gewusst.

„Ich habe eine Zahl von einem Entwickler erhalten“, gibt Henderson zu Protokoll – und lässt dann die großen Zahlen sprechen: „Die denken, das wird Take-Two [Mutterkonzern von Rockstar Games, Anm.d.Red.] 10 Millionen Dollar pro Monat extra kosten“. Das ist erstmal eine Hausnummer, bei der nicht nur Insider Gaming-Kollege Albert Perkins wie im Podcast große Augen machen dürfte. Ein anderer Kenner, diesmal speziell aus dem Finanzbereich, spekuliert auf nochmal höhere Kosten – als Folgeerscheinung auf die aktuelle Verschiebung.

Lesetipp: Welchen Effekt hat GTA 6 auf die PlayStation 6?

Rob Wilson ist nicht nur Finanzexperte, angestellt als Professor am UCFB (University Campus of Football Business) in London, sondern gießt die kürzlich passierte Verschiebung von GTA 6 in einen ganz konkreten Zahlenwert. Auf die Frage von Videogamer, mit „wie viel […] Rockstar an zusätzlichen Kosten und entgangenen Einnahmen“ rechnen müsse, antwortet Wilson: „Die sechsmonatige Verschiebung ist […] enorm kostspielig“. Dann wird er genauer: „Zusammengenommen kann das leicht zu einer Schwankung von 500 Millionen Dollar führen“.

Auf diese Einschätzung kommt Wilson unter Berücksichtigung solcher Kostenfaktoren wie Qualitätssicherung, neu aufzustellender Marketing-Maßnahmen – oder natürlich weiterer Arbeiten der Entwickler*innen selbst. Wilson stellt ebenfalls fest, dass Rockstars Ruf auf ganzen Jahrzehnten, nicht Quartalen fußt. Dementsprechend würde ein verfrühter Release von GTA 6 aller Wahrscheinlichkeit auf lange Sicht mehr Schaden anrichten, als etwa eine halbe Milliarde Dollar wegen einer Verschiebung. Apropos: Was denkt eigentlich CD Projekt Red zur GTA 6-Verschieberitis?

Quellen: Twitter / @GameRoll_, Videogamer