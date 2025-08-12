GTA 6: Von diesem gefeierten Kampfsystem kann Rockstar noch jede Menge lernen, sagt Insider

Obwohl die GTA-Reihe zu den erfolgreichsten Videospielen aller Zeiten gehört, perfekt ist sie gewiss nicht. Das wird sich aller Wahrscheinlichkeit auch mit GTA 6 nicht ändern. Vor allem bei den Kämpfen und Gunplay hat Rockstar Games in der Vergangenheit durchaus ein paar Schwächen offenbart.

Findet zumindest Mike York, der in der Vergangenheit fünf Jahre für das Studio als Animator tätig gewesen ist. In einem Video spricht er darüber, wie GTA 6 vor allem bei den Gefechten einen riesigen Schritt nach vorne machen könnte – wenn das Team über den eigenen Schatten springen kann. Als Vorlage darf ein gefeiertes Kampfsystem aus der PS4-Ära dienen.

GTA 6: Hier muss der Titel auf jeden Fall besser werden

Dabei stellt York klar, dass er nichts über die Kämpfe von GTA 6 weiß. Immerhin hat er das Studio 2017 verlassen und orientiert sich für seine Aussagen auch nur an dem, was in der Vergangenheit eine Rolle gespielt hat und wie die bisher zwei veröffentlichten Trailer aussehen. Dabei stellt er fest: Wirkliche Kämpfe wurden bislang nicht gezeigt.

Dabei ist es laut dem Ex-Angestellten wichtig, dass der neue Serienteil an dieser Stelle dringend nachbessert. Insbesondere beim Nahkampf. Dort habe Rockstar zwar schon bei Red Dead Redemption 2 einen Schritt nach vorne gemacht, aber auch dieses sei am Ende vielleicht zu realistisch und dadurch behäbig gewesen. „Es hat einfach etwas gefehlt“, so York im Video.

Wie es ein Konkurrent besser macht, zeigt der Animator anschließend anhand von The Last of Us. In dem PS4-Klassiker sei es so, dass Naughty Dog die Animationen im Kampf immer ein wenig beschleunigt. Das würde zu einem stärkeren Kraftempfinden führen, was nicht nur gut aussieht, sondern sich ebenso gut anfühlt. Etwas, was auch in GTA 6 gut funktionieren könnte.

Rockstar könnte sogar noch besser werden

Wie das Kämpfen aber genau in GTA 6 aussieht, wissen wir derzeit noch nicht. York hofft jedoch auf deutliche Verbesserungen und er traut es dem Team sogar zu, die Ideen von Naughty Dog und The Last of Us zu verfeinern, wenn das Team tatsächlich das möchte und diesen Schritt geht.

Aktuell herrscht aber ohnehin erst einmal wieder Stillschweigen seitens offizieller Seite. Zuletzt machten jedoch Gerüchte die Runde, dass die Story in GTA 6 wahrlich riesig ausfallen könnte. Bestätigt ist das bislang allerdings nicht.

Quelle: YouTube / York Street Gaming