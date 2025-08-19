GTA 6: Vor diesem Spiel muss Rockstar am meisten Angst haben – „Es sind wilde Zeiten“

Das größte Spiel 2026? Das steht jetzt schon längst, denn an GTA 6 gibt es im nächsten Jahr kein drumherum. Zumindest, sofern der Action-Blockbuster dann wirklich erscheint und sich nicht noch einmal verschiebt.

Vor allem die anderen großen Publisher dürften den 26. Mai 2026 mit einem gehörigen Abstand meiden. Niemand will verständlicherweise gegen einen solchen Giganten antreten. Dabei könnte das jüngste Grand Theft Auto ausgerechnet über einen Titel stolpern, den Rockstar bestens kennen sollte.

GTA 6: Das soll der größte Konkurrent von Rockstar sein

Dass GTA 6 ordentlich in den Verkaufscharts abräumen wird, das dürfte ziemlich sicher sein. Aber ob der Vice City-Ausflug ähnlich riesige Erfolge erzielt wie die Vorgänger bleibt bekanntlich abzuwarten. Und ausgerechnet hier könnte sich Rockstar ganz von selbst in die Suppe spucken.

Glaubt zumindest Matt Piscatella, seines Zeichens Analyst bei Circana und bekannter Industrie-Experte. In einem Interview mit den englischsprachigen Kolleg*innen von gamesindustry.biz kommt er zur Einschätzung, dass der größte Konkurrent von GTA 6 nicht ein anderer Publisher oder eine große Marke wie Assassin’s Creed sei. „Der größte Konkurrent von Grand Theft Auto 6 wird Grand Theft Auto 5 sein“, so Piscatella eindeutig.

Lesetipp: Diesen Termin markieren sich GTA-Fans aktuell im Kalender

Grund für seine Annahme ist, dass neue Spiele heutzutage mit denen konkurrieren müssen, die bereits seit Jahren da und vor allem beliebt sind. GTA 5 ist 2013 erschienen, verkauft sich aber immer noch blendend und befindet sich regelmäßig in den monatlichen Bestseller-Listen – wohlgemerkt, satte zwölf Jahre nach Release.

Rockstar muss Überzeugungsarbeit leisten

Klar, wird sich GTA 6 trotz allem hervorragend gut verkaufen. Aber ob der Titel annähernd die gleiche Popularität erreicht, wie das bis heute über 215 Millionen Mal über den Ladentisch geschobene GTA 5? Das lässt sich derzeit nicht beantworten. „Es sind wilde Zeiten, um neue Videospiele zu entwickeln“, so Piscatella.

Neben der Grundvoraussetzung, ein wirklich gutes Game abzuliefern, geht es demnach auch für Rockstar Games darum, Nutzer*innen vom Umstieg zu überzeugen. Ihnen also zu vermitteln, warum sich der Kauf und das Spielen von GTA 6 und dessen Online-Modus im Vergleich zum Vorgänger lohnt.

Ob dem Unternehmen das am Ende gelingt? Das steht derzeit noch in den Sternen geschrieben. Erst einmal steht davor eine andere ganz wichtige Frage im Raum: Wie teuer wird eigentlich GTA 6?

Quelle: Gamesindustry