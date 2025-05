GTA 6: Warum die Verschiebung laut Branchen-Insider unvermeidbar war

Die Gaming-Welt wurde am Freitag geradezu erschüttert von der Nachricht, dass sich der Release von GTA 6 um ein gutes Dreivierteljahr verschiebt. Für viele mag diese Meldung überraschend gewesen sein, andere haben nur darauf gewartet, dass so etwas passiert.

Und während wir uns von dem Gedanken an den vermutlich größten Videospielrelease des Jahres 2025 verabschieden müssen, fragen sich viele sicherlich, woran es gelegen hat. Branchen-Insider Jason Schreier kann glaubhaft mehrere Gründe aufzeigen und sagt, warum die Verschiebung von GTA 6 alles andere als überraschend war.

GTA 6: Terminverschiebung hat Tradition

Mal ehrlich: Wie viele von euch hatten daran geglaubt, dass GTA 6 im Herbst 2025 erscheinen würden, nachdem dieses Zeitfenster erstmals von Entwickler Rockstar Games ausgegeben wurde? Vielleicht gab es einige hoffnungsvolle Optimisten oder Hardcore-Fans, die sich von der Euphorie haben mittragen lassen. Fakt ist aber: Auch die Vorgänger GTA 5 und 4 mussten teilweise sehr kurzfristige Verschiebungen erfahren.

„Niemand, mit dem ich bei Rockstar geredet habe, hielt Herbst 2025 langfristig für ein realistisches Zeitfenster“, postete Branchen-Insider Jason Schreier von Bloomberg auf Bluesky, nachdem Rockstar am Freitagmittag die Bombe platzen ließ. Und er fügte auch gleich ein paar Gründe an: „Zu viel Arbeit, nicht genügend Zeit und das, was ein wirklicher Versuch seitens des Managements wirkt, Überstunden zu vermeiden.“

Lesetipp: Indie-Publisher orientiert sich weiterhin an GTA 6-Release

„Dass GTA 6 ins Jahr 2026 rutscht, schien seit Monaten, wenn nicht länger, unvermeidbar“, so Schreier weiter. Rockstar Games ist sich bewusst, dass das Spiel der größte Release dieser Generation sein und hohe Wellen schlagen wird. Selbst weit über die Videospiel-Branche hinaus ist es ein Thema – entsprechend groß ist der Druck für das Studio, eine optimale Arbeit abzuliefern.

Deshalb hatte Jason Schreier schon vor Monaten vorhergesagt, dass ein Release-Zeitraum für GTA 6 in diesem Jahr unrealistisch sei. Für viele Ungeduldige, die den Sommer dieses Jahres am liebsten übersprungen hätten, ein schwacher Trost. Alle anderen Videospiel-Fans können sich ja schon mal überlegen, welches Game stattdessen das beste des Jahres wird – hier hätten wir schonmal einen Vorschlag.

Quelle: bsky / @jasonschreier.bsky.social