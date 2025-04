GTA 6: Was, wenn es gar keinen weiteren Trailer gibt? Ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter stößt Theorie an

Der erste große Meilenstein auf dem Weg zum Release von GTA 6 konnte Ende 2023 endlich mit dem ersten offiziellen Trailer erreicht werden. Nachdem die Freude über diesen nun mittlerweile lange abgeebbt ist und sich die Community erneut im metaphorischen Warteraum eingefunden hat, sollte doch eigentlich zumindest ein zweites Video bevorstehen, oder?

Was wirklich bei Rockstar hinter verschlossenen Türen passiert, wissen wir nicht. Fans sind, was weitere Infos angeht, wie schon zuvor auf ihre eigenen Spekulationen angewiesen. Diese werden jetzt von den Aussagen eines ehemaligen Rockstar-Mitarbeiters befeuert, der seine persönliche Perspektive auf das Erscheinen eines weiteren Trailers teilt.

GTA 6: Wäre das Auslassen eines nächsten Trailers ein kluger Schachzug?

Obbe Vermeij, der bis nach dem Release von Grand Theft Auto 4 bei Rockstar angestellt war, hat kürzlich auf Twitter folgenden Statement gepostet: „Wäre es meine Entscheidung, würde ich keine weiteren Trailer mehr veröffentlichen„. Der Hype um GTA 6 sei groß genug, weshalb stärkeres Aufschaukeln durch mehr Einblicke nicht zwingend nötig sei, so sein Ansatz. Stattdessen würde laut ihm das Element der Überraschung eine viel effektivere Wirkung erzeugen und „den Release als Event nur noch größer werden lassen“.

Heißt natürlich nicht, dass er damit die Meinung des Entwicklungsstudios widerspiegelt, jedoch reichen seine Worte schon aus, um Fans grübeln zu lassen, ob vergebenes Warten auf zusätzliches Bewegtbild zu GTA 6 tatsächlich eine Option sein könnte. In den Kommentaren zu dem Tweet fragt sich beispielsweise eine Person, ob eventuell nur das Releasedatum bekanntgeben und kein weiteres Material mitgeliefert wird. „Das wäre ein Boss-Move“, gibt Vermeij daraufhin zu.

Euch fehlt noch die passende Konsole, um GTA 6 ab Release zocken zu können? Hier werdet ihr fündig:

Was gegen die Befürchtungen spricht

Aber kurzer Realitätscheck, wie wahrscheinlich ist dieses Szenario? Dagegen spricht schon mal die Betitelung des ersten Trailers als „GTA 6 Trailer 1“ auf YouTube. Warum sich die Mühe machen zu Nummerieren, wenn keine andere Zahl bedient wird? Eine plausiblere Erklärung für das bisherige Ausbleiben weiterer Uploads lässt sich aus einem Kommentar von Strauss Zelnick, CEO von Publisher Take Two, ableiten.

In einem Interview mit Bloomberg verriet er folgendes: „Wir haben herausgefunden, dass es besser ist, Marketingmaterial möglichst nah am Release herauszubringen, um auf der einen Seite Vorfreude zu erzeugen und diese gleichzeitig mit unerfüllten Erwartungen in Balance zu bringen“. Da aktuell immer noch von einer Veröffentlichung im Herbst 2025 ausgegangen werden kann, brauchen wir uns also vielleicht einfach nur noch bis zum Sommer beziehungsweise Spätsommer zu gedulden.

Mit seinen Ansichten und Prognosen in Bezug auf Rockstars bevorstehenden Gaming-Blockbuster sorgt Vermeij übrigens häufiger für Gesprächsstoff. Seine Erfahrungen mit Grand Theft Auto 4 lassen ihn beispielsweise glauben, dass die Entscheidung, ob GTA 6 verschoben wird oder nicht, kurz bevor stehen sollte.

Quellen: Twitter / @ObbeVermeij, YouTube / Bloomberg Television