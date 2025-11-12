GTA 6: Welchen Effekt hat die Verschiebung auf die PlayStation 6? „Wird alle im Business zum Nachdenken bringen“

Dass die Verschiebung von GTA 6 in der Branche einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her zieht, dürfte klar sein. Man kann sich kaum vorstellen, was in den Entwicklerstudios los sein muss, die ihr Spiel für Herbst 2026 geplant hatten und sich nun mit einem übermächtigen Konkurrenten konfrontiert sehen. Oder bei denen, für die sich im Frühjahr nächsten Jahres unerwartet ein Zeitfenster geöffnet hat.

Aber kann die Verzögerung des Releases von GTA 6 so eindrücklich sein, dass sie gleich die Zukunft der nächsten Konsolengeneration um PlayStation 6 und die nächste Xbox beeinflusst? Laut eines Experten ist das gar nicht so unwahrscheinlich.

GTA 6: Wie lange wollen Sony und Microsoft die Welle reiten?

GTA 6 wurde verschoben – schon wieder – und bringt damit die Köpfe bei Spieleentwicklern und -publishern zum Rauchen, denn niemand möchte seinen Titel im Dunstkreis des vielleicht meisterwarteten Videospiels aller Zeiten auf dem Markt bringen und riskieren, gnadenlos unterzugehen. Doch welchen Effekt hat der Release von GTA 6 beziehungsweise dessen Verzögerung auf Sony und Microsoft für ihre Pläne mit der nächsten Konsolengeneration?

Piers Harding-Rolls, Research Director für Videospiele des britischen Marktforschungsinstituts Ampere Analysis, meint, dass selbst ganze Konsolengenerationen von GTA 6 beeinflusst werden. „Wir kalkulieren derzeit, dass die nächste Generation von PlayStation und Xbox spät im Jahr 2027 auf den Markt kommen könnte“, sagt Harding-Rolls zu Games Industry. „Allerdings könnten die Unternehmen gewillt sein, mehr aus der aktuellen Konsolengeneration herauszuholen, indem sie die GTA 6-Welle noch ein bisschen länger reiten.“

Lesetipp: CD Projekt Red warnt Rockstar Games bezüglich GTA 6

Die Konsequenz davon wäre ein Release von PS6 und der neuen Xbox erst im Jahr 2028. „Möglicherweise ist der Faktor nicht ganz so gewichtig, weil viele Spiele heutzutage generationenübergreifend sind“, gibt der Experte andererseits zu bedenken. „Aber ein Franchise von der Größe von Grand Theft Auto wird alle im Business bezüglich ihrer Produktstrategien zum Nachdenken bringen.“

Fest steht, dass uns das Mega-Projekt von Rockstar Games noch ein ganzes weiteres Jahr beschäftigen wird, bevor wir es überhaupt spielen werden. Die Reaktionen der Fans auf den erneut verschobenen GTA 6-Release haben wir hier zusammengefasst.

Quelle: Games Industry