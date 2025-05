GTA 6: Wie das echte Florida – so viel Wert legt Rockstar auf Details

In den bisherigen Teilen von Grand Theft Auto haben wir es immer mit fiktiven Städten und Orten zu tun gehabt, die jedoch durchaus reale Vorbilder hatten. Ob Liberty City als New York in GTA 4 oder Los Santos als Los Angeles in GTA 5. Auch GTA 6 macht da keine Ausnahme.

Zum zweiten Mal nach 2002 geht es nämlich in die Miami nachempfundene Stadt Vice City, zudem dürfen wir auch einiges aus dem Umland im fiktiven Staat Leonida (das GTA-Pendant zu Florida) erkunden. Der neue Trailer des vielleicht meisterwarteten Spiels aller Zeiten zeigt in vielen Einstellungen, mit welcher Detailliebe Rockstar Games dabei vorgeht.

Von Key Largo bis Star Island – das sind die realen Vorbilder der GTA 6-Schauplätze

Ob die Freudenstatue in Liberty City oder der Vinewood-Schriftzug in Los Santos: In den GTA-Spielen wird mit mehr als nur dezenten Anspielungen nicht gegeizt. Viele Orte und Sehenswürdigkeiten sind eine Hommage oder ein humorvolles Abbild ihrer realen Vorbilder. Wie sehr sich Entwicklerstudio Rockstar Games jedoch die Mühe macht, selbst kleine Details in ihre Spiele einzubauen, um ein realitätsnahes Erlebnis zu bieten, zeigt ein Post auf Reddit.

„Meine Freunde und ich sind von den Florida Keys und wir sind absolut begeistert vom neuen Trailer und all den Infos, die dazu veröffentlicht wurden“, schreibt psykrot. „Es hat Spaß gemacht, den Trailer zu sehen und zu erkennen, wie akkurat die Welt tatsächlich Florida abbildet, besonders die Keys“, eine schmale Inselkette am südlichen Ende des Bundesstaats. In einer Bilderserie zeigt psykrot einige Screenshost und vergleicht sie mit den realen Vorbildern.

Besonders der als Microwave Tower bekannte verlassene Turm in Key Largo sowie das Rain Barrel Village in Islamorada seien gut getroffen. Im Screenshot zu Letzterem ist die Statue eines riesigen Hummers durch einen Wal ersetzt worden. Verblüffende Ähnlichkeiten sieht man auch auf einem Bild, was laut psykrot die künstliche Insel Star Island vor Miami Beach sein könnte. Selbst ein großes Streetart-Kunstwerk der haïtianischen Flagge hat psykrot fast eins-zu-eins in seiner Nachbarschaft gefunden.

„Es fühlt sich an, als hätte jemand tatsächlich diese Orte zu Recherchezwecken besucht“, so psykrot weiter. „Vielleicht hat Rockstar ja Aufzeichnungen darüber und verrät irgendwann, wo sie genau gewesen sind.“ Der oder die Nutzer*in selbst will die Augen weiter offen halten und mehr Vergleichsbilder posten, wenn er oder sie über weitere reale Inspirationen der GTA-Locations stolpert. Welche Orte und Städte ihr in GTA 6 besuchen könnt, lest ihr in dieser Auflistung.

Quelle: Reddit /@psykrot