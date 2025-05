GTA 6: Zweiter Trailer bestätigt noch mehr Autos – die sahen nie echter aus

Mit dem spektakulären zweiten Trailer zum heißersehnten Open World-Feuerwerk GTA 6 lässt Rockstar nicht nur seine Fans, sondern vor allem reichlich Reifen durchdrehen. So bekommen wir das eine oder andere frische Vehikel – darunter hauptsächlich Autos, die echter kaum aussehen könnten – im neuen Werbefilm zu sehen.

Über welche coolen Karren sich Freundinnen und Freunde der motorisierten Fortbewegung dieses Mal freuen durften, haben wir einmal genauer für euch unter die Lupe genommen. Neben einigen Wiederkehrern – darunter auch dem einen oder anderen Fan-Favoriten – gibt es nämlich auch bemerkenswerte Neuzugänge auf den Straßen von Vice City.

GTA 6: Rockstar lässt die Reifen quietschen – mit einem Fan-Favoriten

Fangen wir mit einem ganz besonderen Vertreter an, der schon auf den ersten Metern des neuen GTA 6-Trailers zu sehen ist: Ein Vapid, dessen Name bislang nicht bekannt und der natürlich einem echten Auto, dem Ford Ranchero, nachempfunden ist. Noch in derselben Szene fährt der nächste namhafte Charakter aus GTA 6, Brian, in einem weiteren Vapid vor – dieses Mal ein moderner Pickup, auf dessen Motorhaube das Wort „Caracara“ zu lesen ist.

Direkt im Anschluss folgen wir Jason auf den heißen Asphalt Vice Citys, der vor allem von noch mehr Pickups befahren wird. Wir sehen einen Bison (ein Ram-Äquivalent), der einen Jetski hinter sich herzieht, sowie einen etwas in die Jahre gekommen Sandking in seiner zweifarbigen Kombination aus einem hellen Rot und einem verblichenem Weiß. Etwas weiter vorne lässt sich außerdem die sportliche Silhouette eines Invetero Coquette D10 (D8 Corvette) entdecken.

Auf Jasons Weg in die Innenstadt lässt Rockstar die GTA 6-Grafik in perfektem Licht erstrahlen – daran beteiligt sind auch die Sirenen der beiden Taurus- und Crown-Vic-Polizeifahrzeuge, die hier für einen kurzen Moment die Blicke auf sich ziehen, während im Hintergrund eine S-Bahn über einer Brücke vorbeirauscht. Im Anschluss geht es Schlag auf Schlag und uns wird um die zwei Minuten-Marke herum eine hollywoodreife Sequenz gezeigt, die aus einem Fast & Furious-Film stammen könnte.

Nach ein paar explodierenden Polizeistreifen und nachdem Lucia und Jason fast aus einem Flugzeug fallen, kommt ein Bison mit quietschenden Reifen und einem fetten , funkensprühenden Tresor an den Hinterachsen nur so um die Ecke gedriftet – adrenalingeladene Auto-Action auf ihrem absoluten Höhepunkt.

Ein paar Sekunden später stehen wir schon wieder im gleißenden Tageslicht von Vice City, unter dem der Lack einiger sportlicher Exoten, darunter ein Bravado Banshee (Viper), ein Pfister Comet (911) sowie ein moderner Schafter (S-Klasse), erst so richtig glänzt. Vor allem Fans vergangener Grand Theft Auto-Spiele dürfte hier ein Herz aufgehen, wirken die Autos in GTA 6 doch tatsächlich täuschend echt.

Mit Raytracing der Sonne entgegen

In den letzten Sekunden des Trailers schwingt sich Jason noch auf ein Motorrad, dessen Scheinwerfer mit starken Raytracing-Reflexionen begeistern, ehe das explosive Duo im Bonny und Clyde-Stil im orangefarbenen Fluchtwagen aus dem ersten Trailer dem verblassenden Sonnenlicht entgegencruist.

Abgesehen von den echter denn je wirkenden Autos gibt es noch eine ganze Reihe weiterer spannender Hinweise im zweiten Trailer von GTA 6, auf die ihr einmal einen Blick werfen solltet. Wie viel Wert Rockstar auf Details im sechsten Grand Theft Auto-Teil legt, verraten wir euch derweil an anderer Stelle.

Quellen: YouTube / Rockstar Games