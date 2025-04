GTA: Ab heute – Das kriegen Fans jetzt geschenkt

GTA Online geht mit frischen Inhalten in die nächste Eventwoche vom 10. bis 16. April. Spieler*innen können sich auf satte Boni, neue Community Series Jobs und reichlich Rabatte freuen.

Besonders lohnenswert: In der neuen Woche winken dreifache GTA$ und RP auf insgesamt sieben neue Jobs, die Rockstar Games aus der Community ausgewählt hat. Außerdem bringt die Rückkehr des beliebten Modus Hasta La Vista zusätzliche Möglichkeiten, doppelt abzusahnen.

GTA Online: Freut euch auf jede Menge Extras

In einem Blogbeitrag von Rockstarintel sowie im Subreddit r/gtaonline finden sich derzeit alle wichtigen Details zur neuen Eventwoche bei GTA Online. Neben dem bekannten Chaos auf den Straßen von Los Santos und den zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten geht es dabei auch in der Schattenwelt der FIB-Operationen heiß her.

Die aktuelle FIB Priority File trägt den Titel The Brute Force File und bietet ab Donnerstag doppelte Auszahlungen. Dazu laufen drei neue Salvage Yard-Überfälle, bei denen ihr auf hochwertige Fahrzeuge wie den Pegassi Toros oder den Benefactor Stirling GT stoßen könnt.

Neue Fahrzeuge und Challenges

Für alle, die ihren Fuhrpark gratis erweitern möchten, steht im Diamond Casino diese Woche der Karin Previon als Podiumsfahrzeug bereit – ein Glücksrad-Dreh kann sich durchaus lohnen, wenn ihr euch das eigentlich 1,49 Millionen Dollar teure Coupé sichern wollt.

Glänzt ihr lieber durch Können, fahrt beim LS Car Meet mit: Wer zwei Tage in Folge in den Top 5 landet, schaltet den Übermacht Cypher mit exklusiver Fleeca Circuit-Lackierung frei. Als Premium-Testfahrzeug steht der Bravado Buffalo EVX für Besitzer*innen der aktuellen Konsolengeneration bereit.

Auch Simeons Premium Deluxe Motorsport ist gut bestückt. Zu den Highlights zählen diesmal der Coil Raiden und die klassische Lampadati Michelli GT. Im Luxusautohaus gibt es zudem in dieser Woche den Vapid Clique Wagon und den Canis Terminus zu kaufen.

Wer lieber bewaffnet unterwegs ist, findet im Gun Van eine breite Auswahl an rabattierten Waffen, darunter das Military Rifle und die Stun Gun. GTA+ Mitglieder erhalten zudem nochmals größere Preisnachlässe.

Rabatte im Überfluss

Zahlreiche Rabatte runden das Event ab: Unter anderem sind High-End-Apartments und Fahrzeuge wie der HVY Insurgent Pick-Up, die Dinka RT3000 oder der Vysser Neo um 30 Prozent reduziert. Beim Weekly Challenge gilt es diesmal, zwei Heist-Finalmissionen abzuschließen – dafür winken 100.000 GTA$.

Egal ob auf dem Dragstrip, bei einem RC-Zeitrennen oder bei der Pizzaauslieferung: Diese Woche lohnt sich jede Aktivität bei GTA Online und in Los Santos besonders. Der Spaß hört hier aber noch nicht auf. Denn am 15. April erwartet GTA-Fans noch eine Überraschung.

Quellen: Rockstarintel, r/gtaonline

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.