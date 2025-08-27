„GTA der Indies“ versetzt plötzlich alle in Panik – es erscheint in wenigen Tagen

Derzeit ist in der Videospielbranche ein Phänomen zu beobachten, das nachvollziehbar ist, jedoch trotzdem ohne Vorwarnung kommt. Besonders die betroffenen Entwicklerfirmen hatten sicherlich gehofft, dass dieser Kelch an ihnen vorbeigeht – eine bestimmte Meldung der letzten Woche dürfte ihnen aber den Schweiß auf die Stirn getrieben haben.

Mit dem 4. September hat nämlich Hollow Knight Silksong, das vielleicht am sehnlichsten erwartete Videospiel des Jahres, endlich ein Releasedatum bekommen – viel spontaner als es einigen lieb ist. Dieser Fakt zwingt so manche Indie-Firmen zum Umplanen.

Hollow Knight Silksong sorgt für Chaos bei den Studios

Dabei machen die meisten gar keinen Hehl daraus, dass Hollow Knight Silksong der Grund für die Verschiebung ist. „Wenn das GTA der Indie Games mit zwei Wochen Vorlauf angekündigt wird, rasten alle aus“, schreibt Necrosoft Games auf BlueSky. Deren Taktik-RPG Demonschool hätte eigentlich just am 3. September herauskommen sollen, wurde nun jedoch von Publisher Ysbryd Games auf den 19. November verlegt. „Sichtbarkeit für Demonschool ist unsere Priorität“, heißt es in deren Post auf Bluesky, „aber wir tun dem Spiel keinen Gefallen, indem wir in Gewässer waten, die blutrot sind.“

Auch Aeternum Game Studios hat auf Twitter ein Statement veröffentlicht, in dem es den für September geplanten Launch von Aeterna Lucis absagt und gleich auf 2026 verschiebt. Dieses Spiel ist sogar ein Metroidvania – wäre also in direkte Genre-Konkurrenz mit Hollow Knight Silksong gegangen (und darin wahrscheinlich untergegangen). „Sich auf diesem Niveau messen zu wollen wäre unfair dem Entwicklungsteam und der Community gegenüber“, heißt es in dem Post.

Allergische Reaktion auf Hornissen

Ebenfalls in den sauren Apfel müssen unter anderem das Cozy Game Little Witch in the Woods (vom 4. auf den 15. September) oder das Glücksspiel-Roguelike CloverPit (vom 3. auf den 26. September) beißen. Das bekannteste „Opfer“ ist vermutlich Baby Steps, welches auf den 23. September verschoben wurde. „Nate is allergic to hornets (dt.: Nate ist allergisch gegen Hornissen)“, heißt es auf dessen Steam-Seite mit dem Verweis auf Hornet, die Protagonistin in Hollow Knight Silksong, schlicht.

Das Vorgehen der Entwicklerfirmen und Publisher ist verständlich, dürfte Hollow Knight Silksong doch der größte Indie-Release des Jahres sein – da möchte man als kleines Studio, die es in der Flut der fortwährend erscheinenden Spiele ohnehin nicht einfach haben, nicht von vornherein die weiße Fahne schwenken müssen. Oder, wie es ein Nutzer scherzhaft auf Bluesky ausdrückt: „Zum Glück haben wir eine Entschuldigung, um ein paar Wochen extra am Spiel arbeiten zu können.“

Diese Fälle der Verschiebungen dürften nicht die einzigen sein oder bleiben, die einem Konflikt mit Hollow Knight Silksong aus dem Weg gehen. Das heiß erwartete Metroidvania wurde nach mehrjähriger Wartezeit in der vergangenen Woche endlich final angekündigt – mit verblüffend kurzer Rest-Wartezeit zum Release.

Quellen: Bluesky / @necrosoftgames.com, @ysbryd.net, @tylerglaliel.net; Twitter / @aeternathegame; Little Witch in the Woods, CloverPit & Baby Steps auf Steam