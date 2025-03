GTA: Mysteriöses Haus sorgt für Aufsehen – „Easter Egg für das nächste Spiel“

Im einem Subreddit wurde die Jagd auf ein mysteriöses Haus aus Grand Theft Auto wieder aufgenommen. Reddit-Nutzer*in WeNeedHuel teilte einen Screenshot des Gebäudes, das bereits vor einiger Zeit für Aufsehen in der Community sorgte – denn viele sind überzeugt, dass es einen direkten Hinweis auf GTA 6 liefert.

Das Haus sieht typisch für Florida aus und weist insbesondere bei den Wolken einen hohen Detailreichtum auf. Der Nutzer WeNeedHuel hat nun angekündigt, dass seine erste Handlung in GTA 6 die Suche nach genau diesem Haus sein wird.

GTA 6: Teaser für das neue Spiel

„Das erste, was ich machen werde, ist, dieses verdammte Haus zu finden“, schreibt WeNeedHuel voller Überzeugung. Die Faszination für das besagte Objekt begann mit seiner Entdeckung in der GTA Trilogy Definitive Edition, genauer gesagt in San Andreas.

In der Erweiterung fanden Spieler*innen ein bisher unbekanntes Foto mit einem Haus, das im Original nicht enthalten war. Besonders auffällig waren die dort zu sehenden Wolkenformationen, die viele stark an die Optik von Red Dead Redemption 2 erinnerten.

Hier seht ihr den Screenshot des Hauses aus der GTA Trilogy Definitive Edition:

Existiert das Haus wirklich?

Einige Reddit-Nutzer*innen vermuten, dass das gezeigte Gebäude in Wirklichkeit existiert und ein echtes Haus als Vorlage gedient haben könnte. Ob es sich dabei tatsächlich um dasselbe handelt oder ob Rockstar nur Inspiration daraus gezogen hat, bleibt jedoch unklar.

Die Ähnlichkeiten eines auf Reddit geteilten realen Hauses sind allerdings auffällig.

In der Community sind die Meinungen zum Thema geteilt. Nutzer*in Tiny-Mulberry-2114 hält den Screenshot für ein klassisches Rockstar-Easter-Egg: „Nicht von Rockstar bestätigt, aber normalerweise sind Bilder wie dieses ein Easter Egg für das nächste Rockstar-Spiel.“

Teaser für GTA 6

Sunimo1207 ergänzt: „Es ist eindeutig von Florida inspiriert und wirkt trotzdem nicht wie ein echtes Foto. Es ist kein authentischer Screenshot aus dem Spiel. Rockstar streut solche Hinweise ständig.“ Und damit hat die oder der Nutzer*in womöglich Recht.

Rockstar Games hat schon früher Bilder aus zukünftigen Spielen in bestehenden Titeln versteckt. So tauchte beispielsweise in Max Payne 3 ein Bild eines Flugzeugs auf, das später in GTA 5 zu sehen war. Daher liegt die Vermutung nahe, dass der mysteriöse Screenshot tatsächlich ein Teaser für GTA 6 sein könnte.

