GTA kommt ins Kino – auf die wohl denkbar merkwürdigste Art und Weise

Es ist eine der erfolgreichsten Videospielmarken der Welt, aber den Sprung auf die große Kinoleinwand hat GTA bislang nicht geschafft. Bis jetzt: Mit Grand Theft Hamlet erscheint demnächst eine kuriose Verfilmung, die komplett in GTA Online aufgenommen wurde.

Dabei handelt es sich nicht um eine große Filmproduktion, die mehrere hundert Millionen US-Dollar verschlungen hat, sondern um ein wahnsinnig kurioses Projekt. Es ist im Grunde mehr eine Art Dokumentation, die jedoch so gut ist, dass sie sogar schon von einer Jury mit einem Award ausgezeichnet wurde. Grund genug für einen Filmverleih, Grand Theft Hamlet ins Kino zu bringen.

GTA Online als Hamlet-Dokumentation: Das steckt dahinter

Grand Theft Hamlet ist das Projekt zweier britischer Schauspieler, Sam und Mark, die während des COVID 19-Lockdowns vor einer unsicheren beruflichen Zukunft standen. Statt aber ihre Leidenschaft aufzugeben, wagten sie einen ungewöhnlichen wie absurden Plan: Den Shakespeare-Klassiker Hamlet in GTA Online aufführen.

Ja, richtig gelesen: Eine Theaterproduktion inmitten des Multiplayer-Modus von GTA 5, in der Spieler*innen sich normalerweise gegenseitig abschießen, umfahren oder mithilfe von fliegenden Motorrädern in die Luft jagen. Auch Sam und Mark toben sich erst auf diese Art und Weise aus, um der Lockdown-Realität zu entkommen – ehe sie auf die Idee kommen, auf der Bühne von Los Santos Hamlet umzusetzen.

Natürlich ist es kein leichtes Unterfangen, die chaotische Welt von GTA Online in ein Theater mit Schauspieler*innen und Kompars*innen zu verwandeln. Auf dem Weg dahin erleben die beiden dementsprechend jede Menge Herausforderungen, aber auch ruhige und reflektierende Momente. Alles festgehalten in Videoform, wie man es mitunter von zahllosen YouTube-Kanälen kennt, aber doch irgendwie anders.

Dokumentation kommt ins Kino

Denn Grand Theft Hamlet ist nicht einfach nur eine Art ungewöhnliches Let’s Play, sondern eine Mischung aus Theater-Aufführung, Lockdown-Dokumentation und Einblick in eines der erfolgreichsten Online-Spiele unserer Zeit. Eine Kombination, die beim bisherigen Publikum sehr gut angekommen ist.

Auf dem renommierten South by Southwest-Filmfestival (SXSW) wurde Grand Theft Hamlet aufgeführt und gewann prompt den Jury-Award für die beste Dokumentation. Gelobt wurden neben der innovativen Filmweise auch die Emotionen und der Humor, die das Projekt auf die Zuschauenden übertragen würde.

Für den Filmverleih Mubi waren das genug Gründe, um Grand Theft Hamlet ins Kino zu bringen. In Großbritannien fanden bereits am 15. und 20. Oktober zwei Vorstellungen statt, während in den USA die Premiere für 2025 geplant ist, wie The Hollywood Reporter berichtet. Ob es auch in Deutschland Vorführungen gibt, bleibt abzuwarten. Mubi hat sich allerdings zeitgleich die internationalen Streaming-Rechte gesichert, weshalb zumindest im Heimkino eine Chance besteht.

Übrigens: Warum es bis heute keinen offiziellen GTA-Film für die große Leinwand gibt, hat ein ehemaliger Rockstar-Chef vor einiger Zeit ausführlich beantwortet.

Quelle: The Hollywood Reporter, YouTube / BFI