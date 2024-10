GTA San Andreas: Ursprünglicher Plan jetzt nach 20 Jahren enthüllt

Als Carl Johnson boxten wir uns mit dem 2004 erschienen GTA: San Andreas durch den titelgebenden, fiktionalen Bundesstaat. Richtig gelesen: 20 Jahre ist es nun bereits her, als der fünfte Hauptteil der Grand Theft Auto-Reihe in den Händlerregalen aufschlug, wir durch die drei Hauptstädte Los Santos, San Fierro und Las Venturas der offenen Spielewelt cruisten. Genauer gesagt: Der 26. Oktober 2004 war für GTA: San Andreas der Veröffentlichungstag.

Pünktlich zum Jubiläum schaltet sich ein alter Vertrauter in den Online-Diskurs rund um GTA ein. Obbe Vermeij war fast 14 Jahre als Technischer Leiter bei Rockstar beschäftigt – und zwar an den mehr als legendären Titeln GTA 3 & 4, Vice City und eben San Andreas. Wie so oft in jüngster Zeit verfällt das Branchenurgestein über seinen Twitter-Auftritt in Plauderlaune; er verrät, dass die drei Hauptstädte aus GTA: San Andreas ursprünglich schärfer voneinander getrennt wurden – und weswegen dieses frühe Konzept das fertige Spiel nicht überlebt hat.

Obbe Vermeij: die fachkundige Plaudertasche aus dem GTA-Kosmos

Wenn eine namhafte Person mit Fachwissen seine Stimme in letzter Zeit des Öfteren in die sprichwörtliche Waagschale gelegt hat, muss das Obbe Vermeij sein. Erst im Augst sorgte der langjährige Rockstar-Veteran mit seiner Einschätzung für Aufmerksamkeit, im Falle eines GTA 6 wäre die Zeit reif für von KI gestützte Animationen. Respektive zwitscherte der Mann kürzlich via Twitter darüber, wie das mit den vermüllten Straßen von GTA 3 und Vice City wirklich funktioniert hat.

Jetzt meldet sich der Branchenveteran auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zurück – verrät, dass die Open World von GTA San Andreas in ihren Grundzügen anfänglich ganz anders konzipiert war. Er schreibt:

„Der ursprüngliche Plan sah vor, die drei Städte auf separate Karten zu legen. Der Spieler sollte mit Zügen und Flugzeugen zwischen den Städten reisen. GTA 1 und 2 hatten auch drei Städte auf separaten Karten. Der Speicherplatz auf der PS2 war sehr knapp. Deswegen hätten mit separaten Karten die Skylines der anderen Städte [sichtbare Silhouetten aus der Ferne betrachtet] nicht im Speicher sein müssen. Es wäre auch einfacher gewesen, für jede Stadt unterschiedliche Polizei-, Krankenwagen- und Feuerwehrautos zu haben oder unterschiedliche Pickups, Wettertypen und Ähnliches.“ Obbe Vermeij (ehemaliger Technischer Leiter bei Rockstar)

Wieso wurden die drei separaten Städte für GTA: San Andreas gestrichen?

Daneben führt Vermeij weiter aus, klar voneinander getrennte Städte hätten auch hinsichtlich des Datenträgers einen Vorteil dargestellt. „Die Modelle auf der DVD Stadt für Stadt zu organisieren“, hätte nach seinem Dafürhalten die Datenübertragung erleichtert. Doch das Konzept dreier, voneinander getrennten Städte wurde letztlich zerschlagen, berichtet Vermeij weiter.

„Kurz bevor die Künstler mit der Arbeit an den drei Karten begannen, hatten wir ein letztes Meeting bei Rockstar North. Bei diesem haben wir unsere Meinung geändert – und uns doch für eine große Karte entschieden.“ In einem weiteren Posting unter seinem Twitter-Thread konkretisiert der Mann weiter, wer bei diesem Meeting zugegeben war, letztlich diese historische Entscheidung mitgelenkt hat. „Das Meeting war mit Leslie Benzies, Aaron Garbut, Adam Fowler, Alexander (Sandy) Roger und mir selbst“, schreibt Vermeij.

