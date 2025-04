GTA: „Eine einzige Person“ krempelt San Andreas komplett um – kostenlose Fan-Mod

Trotz eines Blockbuster-Games wie Half-Life: Alyx fristet Virtual Reality im Bereich Gaming nach wie vor ein Nischendasein. Und trotzdem gelingt es ambitionierten Bastler*innen immer wieder, beliebte Titel für VR-Brillen fit zu machen – beispielsweise mit einem entsprechenden Projekt von VR-Modder Praydog zu Hogwarts Legacy vom Februar dieses Jahres. Aber auch in ein GTA San Andreas könnt ihr jetzt ganz immersiv neu einsteigen.

Mit dem Release von Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition wurde das Open World-Abenteuer von Protagonist Carl „CJ“ Johnson um hochauflösende Texturen, hübschere Licht- und Schatteneffekte sowie optimierte Sichtweite ergänzt. Und nun bringt ein*e Modder*in namens Holydh nochmal eine nigelnagelneue VR-Mod für dasselbe Spiel heraus.

GTA San Andreas – The Definitive Edition neu erleben mit VR-Mod

Die erstmals am 14. April bereitgestellte Fan-Modifikation beinhaltet „alles, was man benötigt, um San Andreas in voller First-Person-VR mit 6DOF-Bewegungssteuerung zu spielen“, so die Beschreibung auf Nexus Mods. Für diejenigen unter euch, die sich nicht im VR-Kosmos bewegen: 6DOF-Bewegungssteuerung ist eine Technik, welche vereinfacht gesagt volle Bewegungsfreiheit in virtuellen Welten ermöglicht.

Anders gesagt: Dank „6DOF motion controls VR for San Andreas – UEVR Plugin”, wie die Mod heißt, erlebt ihr die Straßen von San Andreas jetzt nochmal komplett neu – vorausgesetzt, ihr verfügt über die notwendige VR-Gerätschaft. Eine weitere Einschränkung solltet ihr allerdings beachten. Laut Beschreibung läuft das Ganze ausschließlich auf der Steam-Version von GTA San Andreas – The Definitive Edition. „[…] mit den Versionen des Epic Games Stores und dem Rockstar Launcher“ funktioniert das Ganze wohl nicht.

Gameplay-Video zur neuen VR-Mod für GTA San Andreas – Definitive Edition:

Solltet ihr allerdings die Steam-Version euer Eigen nennen, erwartet euch eine Spannbreite an Bewegungsmöglichkeiten im virtuellen Raum. So könnt ihr euch naheliegenderweise nicht nur zu Fuß fortbewegen, sondern natürlich auch – wie sich das für Grand Theft Auto gehört – alle Fahrzeuge steuern. Sollte zusätzlich für möglichst intensive Bandenkriege sorgen: Auch die Fernkampfwaffen im Spiel bewegt ihr über VR.

Gameplay-Einblicke in die neue VR-Mod

Wie die Ballerei im virtuellen Großstadtgewimmel dann konkret aussieht, begutachtet ihr im oben verlinkten Gameplay-Video, wo es mit Handfeuerwaffe, Flammenwerfer, Raketenwerfer oder auch auf dem Fahrrad heiß hergeht bei Carl „CJ“ Johnsons Odyssee in diesem fünften Hauptteil der weltweit beliebten Action-Adventure-Reihe.

Das Gezeigte verleitet in der Kommentarspalte auf YouTube dann auch zu euphorischen Wortmeldungen wie „Ein milliardenschweres Unternehmen [Rockstar] tüftelt seit Jahren an einem GTA: SA VR-Port … Dann hat es eine einzige Person einfach gemacht“. Apropos CJ: Ursprünglicher Plan zu GTA San Andreas wurde nach 20 Jahren enthüllt.

