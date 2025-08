GTA: Warnung ausgesprochen – wieso die Reihe bald von Steam verschwinden könnte

Spieleplattformen wie Steam oder itch.io sehen sich derzeit mit einer verzwickten Situation konfrontiert. Sie mussten Spiele in großer Zahl aus ihrem Angebot entfernen, die gewissen Richtlinien nicht entsprechen. Das Problem: Die Richtlinien haben nicht sie selbst erstellt, sondern stammen von Zahlungsdiensten und Kreditkartenfirmen, die mit den Vertriebsplattformen zusammenarbeiten.

Das führte zu einem großen Aufschrei in der Branche: Dabei ging es in den wenigsten Fällen um die Spiele – in der Regel mit sexuellen Inhalten – selbst, sondern um die ungerechtfertigte Zensur. Wenn diese Entwicklung ihren Lauf nimmt, könnten künftig auch Spiele wie GTA, Saints Row und weitere Titel mit einem Ü18-Stempel gefährdet sein, argwöhnt nun eine Plattform.

GTA und Co. im Fadenkreuz der selbsternannten Sittenpolizei?

Wie die Plattform Zoom – eher bekannt für Retro-Titel und längst nicht so gewichtig in der Branche wie Steam oder itch.io – mitteilt, hätten auch sie Probleme in diesem Prozess bekommen. „Einer unserer Zahlungsabwickler hat uns mitgeteilt, dass ein ‚geschätztes Mitglied aus der Industrie‘ Probleme mit unseren Inhalten habe“, schreibt Zoom in einem Newsletter.

Daraufhin habe man Verträge mit diesem Abwickler optimiert, unter anderem eine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt. „Wir planen nicht, irgendwelche Spiele zu entfernen“, heißt es weiter. „Wir sind Verfechter der künstlerischen Freiheit.“ In einer Mail an GamingOnLinux habe das Portal gesagt, „Spiele wie GTA, Duke Nukem oder Saints Row sind potenziell gefährdet“.

Die Zensur und die Entfernung der Spiele beunruhigt viele Vertreter*innen der Branche. Aggro Crab, das Studio hinter der Koop-Sensation Peak, nimmt besonders die australische Aktivist*innen-Gruppe Collective Shout ins Visier, die sich strikt gegen sexuelle Inhalte stellt und schon mehrfach versucht hat, Medien mit derartigen Inhalten zu blockieren. „Wenn puritanische Gruppierungen in der Lage sind, weltweit zu bestimmen, wofür Menschen ihr Geld ausgeben, […] wäre es töricht, zu glauben, dass noch irgendein Spiel sicher ist“, schreibt der Twitter-Account von Aggro Crab.

Hier die Mitteilung von Aggro Crab im Wortlaut:

„Sicherheitslücke in der Demokratie“

„Wenn Zahlungsanbieter die Firmen kontrollieren können, kannst du sogar die Redefreiheit eines Landes einschränken“, sagt Yoko Taro, Entwickler von NieR.Automata (via Automaton Media). „Es geht nicht um die Zensur von Erwachseneninhalten; es ist eine Sicherheitslücke, die die Demokratie selbst bedroht.“

Weston Mitchell von Obsidian (The Outer Worlds, Avowed) argwöhnt derweil: „Vielleicht ist es jetzt noch Pornografie, aber dort wird es nicht Halt machen. So lange ein Produkt nicht illegal ist, sollte niemand entscheiden dürfen, ob du es kaufen kannst oder nicht.“

Die Spieleplattform GOG hatte im Rahmen der FreedomToBuy.Games-Kampagne am Wochenende 13 Spiele mit Ü18-Kennzeichnung kostenlos angeboten – eine Million User haben binnen 24 Stunden mit ihrem Download ihren Support ausgedrückt.

Ob es tatsächlich dazu kommen könnte, dass Spiele wie GTA oder ähnliche Titel ohne Jugendfreigabe von Steam und Co. verschwinden? Scheint erst einmal unwahrscheinlich – seinen Protest auszudrücken und sich für die künstlerische Freiheit auszusprechen, kann aber kein schlechter Weg dagegen sein.

