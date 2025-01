GTA 6 bis Baldur’s Gate 3: Neue Apps wollen euch verwirren – ladet sie auf keinen Fall runter

Auf dem iPhone mal schnell Baldur’s Gate 3 spielen oder sogar schon durch die Welt von GTA 6 rasen: Ein Traum, der viel zu gut klingt – und ihr solltet ihn auf jeden Fall vermeiden, wenn euch euer Geld lieb und wichtig ist.

Schon seit einiger Zeit tauchen im App Store Einträge auf, die euch versprechen, populäre AAA-Spiele zu sein. Dahinter steckt jedoch eine fiese Masche, um sowohl ein paar Euro als auch Daten abzugreifen. Zum Glück lassen sich die Apps in der Regel schnell erkennen.

GTA 6, Baldur’s Gate 3 & Co: Diese App sind nur Betrug

Damit der Betrug nicht sofort auffliegt, nutzen die Apps meist die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Namen wie das Original: So findet ihr etwa im App Store Baldur’s Gate 3 – Mobile Turuk oder GTA 6 Mobile, die somit einen echten Anschein wecken wollen.

Die Screenshots sind darüber hinaus in den meisten Fällen offizielle Screenshots, bei denen typische Touch-Steuerungselemente drübergelegt sind. Echt ist das natürlich alles nicht, sondern einfach nur bearbeitet – oft nicht einmal wirklich gut, aber wer nicht genau hinsieht, dem dürfte das nicht unbedingt sofort ins Auge fallen. Die Beschreibung wiederum ist nicht selten von Steam oder aus dem PSN weitgehend kopiert.

Die meisten dieser Apps sind zu guter Letzt kostenlos: Dem schnellen Herunterladen steht nichts im Weg. Stattdessen werden Nutzer*innen im Nachhinein aufgefordert, ein Abo mit monatlichen Kosten von bis zu 30 Euro abzuschließen, um Zugang zur Vollversion zu erhalten. Wer das macht, wird aber garantiert nicht glücklich: Statt GTA 6 oder Baldur’s Gate 3 bekommt ihr nichts geliefert, sondern verliert lediglich eine Stange Geld.

Nicht nur finanziell wollen euch die Fake-Apps ans Leder: Zusätzlich zu den Abo-Kosten sammeln die Programme jede Menge Daten über euch, wie videogamer festhält. Dazu gehören Klassiker wie die IP-Adresse, aber manchmal auch deutlich mehr.

Falls ihr auf eine solche App reingefallen und sogar ein Abo abgeschlossen habt, ist nicht sofort alles verloren. Ihr könnt über den App Store in der Regel recht problemlos eine Rückerstattung anfordern. Insbesondere bei solchen Fake Apps geht Apple dann entsprechend vor und versucht diese, so schnell wie möglich zu sperren. Trotzdem tauchen immer wieder neue Anbieter auf und wer dann nichts über das Refund-System weiß, verliert im Zweifel einiges an Geld.

Natürlich ist nicht nur der App Store von Apple davon betroffen: Auch im Google Play Store tauchen immer wieder solche Fakes auf, um Spieler*innen in die Irre zu leiten. Dann doch lieber einen gefälschten Gameplay-Trailer zu GTA 6, der immerhin nur maximal Zeit verschwendet.

