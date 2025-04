Gute Nachricht für Nintendo-Nutzer: Diese alte Hardware ist auch mit Switch 2 kompatibel

Nach der offiziellen Vorstellung der Nintendo Switch 2 gibt es mehr als ein Thema, über das man ausführlich diskutieren, streiten oder sich aufregen kann. Besonders bei den aufgerufenen Preisen bleibt so manchen ein Kloß im Hals stecken. Und das nicht nur wegen eines 90 Euro-Mario Kart.

Die Switch 2-Edition-Upgrades kosten Geld, die Tech-Demo Welcome Tour kostet Geld, sogar neue SD-Karten müsst ihr euch anschaffen. Zum Glück lassen sich jedoch auch alte Bestandteile der ersten Switch recyclen, wie Nintendo bestätigt.

Nintendo Switch 2-Spiele mit alten Joy-Cons? Das geht!

Dass die Nintendo Switch 2 abwärtskompatibel ist, dürfte viele Fans angesichts des hochwertigen Spieleaufgebots auf der (noch) aktuellen Konsole freuen. Dass ihr dabei auch eure alten Controller und sogar die Joy-Cons nutzen dürft, umso mehr. Selbst die nur für die neue Konsole erscheinenden Spiele könnt ihr problemlos, etwa mit einem alten Pro Controller, zocken. „Nintendo Switch-Controller können kabellos genutzt werden und sind auch mit Switch 2-exklusiven Spielen kompatibel“, heißt es offiziell (via NintendoLife).

Davon ausgeschlossen sind natürlich Spiele, die Features obligatorisch nutzen, welche nur die Joy-Con 2 bieten, wie zum Beispiel die Maus-Steuerung. Auch nicht jede Funktion kann übertragen werden. So ist es nicht möglich, die Switch 2 aus dem Stand-by-Modus zu wecken, wenn ihr auf herkömmlichen Switch-Controllern den Home-Button drückt. Ferner können Joy-Cons nicht an der Switch 2 geladen werden (schlicht, weil sie physisch nicht kompatibel sind), Pro-Controller jedoch schon (via USB-Kabel).

Die Chat-Funktion ist jedoch trotzdem mit ihnen zugänglich. „Auf Controllern ohne C-Knopf könnt ihr den GameChat starten, indem ihr die entsprechende Funktion in Home-Menü auswählt.“ Die speziellen Control-Pads im Stile von Super Nintendo, Nintendo 64 und Sega Mega Drive, mit denen ihr die Switch Online Titel authentisch zocken könnt, funktionieren auf der Switch 2 ebenfalls.

Wenn ihr also schon Switch-Besitzer*innen seid und euch die Nachfolgerkonsole anschaffen wollt, braucht ihr zumindest nicht zwingend auch einen neuen Controller, wenn ihr beispielsweise im Couch-Koop zocken wollt. Welches Feature der Nintendo Switch 2 uns bei dem offiziellen Preview-Event bisher am besten gefallen hat, lest ihr hier.

