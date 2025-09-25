Hades 2: So lange braucht ihr für eines der besten Spiele des Jahres

Durch die griechische Mythologie sausen, Monster klopfen, umgehauen werden und wieder von vorne: Nach gut anderthalb Jahren im Early Access ist Hades 2 endlich fertig und das Roguelite weiß abermals zu begeistern.

Das habt ihr ja eventuell schon in unserem Test gelesen, aber wie viel Zeit solltet ihr einplanen, um das Ende zu sehen? Nun, das kommt natürlich ganz auf euren Spielstil darauf an. Je nachdem, ob es euch reicht, einfach nur den Endboss besiegt zu haben oder, ob ihr die komplette Geschichte erleben wollt. Wir dröseln das einmal für euch auf.

Hades 2: So viel Spielzeit steckt drin

Eines sei auch direkt erwähnt: Aufgrund des Roguelite-Faktors kann es sein, dass die Spielzeiten für Hades 2 sehr unterschiedlich ausfallen. Wer Glück mit manch starken Göttergaben hat, beißt unter Umständen weniger oft ins Gras und ist dementsprechend schneller fertig. Unsere Zahlen sind somit nicht als endgültige Wahrheit, sondern eher als grobe Richtwerte zu verstehen.

Wollt ihr in Hades 2 nur das Ende der Story erleben, ohne viel weiter in die Tiefe zu tauchen, dann könnt ihr mit etwa 25 bis 28 Stunden rechnen. Allerdings erlebt ihr dann weder den Epilog noch bekommt ihr einige der spannenden Nebengeschichten abgeschlossen. Angesichts des Story-Fokus wäre das ziemlich schade.

Lesetipp: Hier geht’s zu unserem Test von Hades 2

Seid ihr an beiden Dingen interessiert, dann haltet euch gut 45 bis 50 Stunden frei. So erlebt ihr nahezu die komplette Geschichte von Hades 2, lernt alle Charaktere kennen und könnt auch deren Schicksale aus nächster Nähe betrachten. Falls ihr wirklich alles machen und jeden Erfolg einsacken wollt, dürft ihr sogar mit bis zu 100 Stunden rechnen.

Wie geht es mit Hades 2 weiter?

Falls ihr euch über zukünftige Inhalte schon Sorgen macht, dass ihr dann wieder ran müsst: Die sind eher unwahrscheinlich. In einer kurzen Mitteilung beim Start von Hades 2 heißt es von Supergiant Games, dass abgesehen von ein paar unter Umständen notwendigen Patches, keine größeren Updates geplant sind.

Stattdessen möchte sich das Team „in die Schatten begeben“, um an frischen Ideen zu arbeiten. Welche das sind? Wissen wir natürlich nicht. Einen Nachfolger, also ein Hades 3, schließen wir aber erst einmal aus. Wahrscheinlich wird sich das talentierte Studio stattdessen einem ganz neuen Projekt widmen – das ist aber reine Spekulation unsererseits. Hier findet ihr derweil ein paar Einsteigertipps für Hades 2.