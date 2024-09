Half-Life 2 als Rambo: Menschliche Granate in der Shooter-Sensation – „absolut genial“

Was haben Gordon Freeman, Held der Ego-Shooter-Reihe Half-Life, und John Rambo, Held der gleichnamigen Actionfilm-Reihe, gemeinsam? Auf den ersten Blick: nicht viel. Der eine ist ein verkopfter Physiker mit Abschluss vom renommierten Massachusetts Institute of Technology in Theoretischer Physik mit Hornbrille, der andere diente als Green Beret während des Vietnamkriegs, mit Compoundbogen im Anschlag.

Auf den zweiten Blick: Haben die beiden Männer unfassbar viel gemeinsam. Beide sind kampferprobt, beide verfügen über ikonische Nahkampfwaffen (Brechstange, Überlebensmesser) und einer von beiden nimmt jetzt die Rolle des anderen ein – und zwar in einem Fan-Trailer, wie er amüsanter nicht sein könnte.

„Der richtige Mann am falschen Ort“: Rambo in City 17 und Half-Life 2

Diese Spielszenen sind altvertraut und doch fremd: die Ankunft am Bahnhof von City 17, die uns schikanierenden Combine-Schergen, die durch die Bahnhofshalle hallende Stimme der Machthaber-Marionette Wallace Breen – und ein John Rambo als Kriegsheimkehrer mit zusammengerolltem Schlafsack unterm Arm. Wie im Original Half-Life 2, fordert euch ein Combine als Machtdemonstration (und Gameplay-Lehrstück) dazu auf, eine auf dem Boden liegende Getränkedose in einen Abfalleimer zu werfen.

Doch der Kamerad hat die Rechnung ohne Sly Stallone gemacht – landet selbst, mit dem Hinterteil voran, in der Tonne. In der nächsten Szene wird dieser etwas andere Gordon Freeman von den Combine in einem Hinterzimmer malträtiert – doch der Held aus First Blood ist wehrhaft, verpasst einem der maskierten Männer einen Tritt in die Weichteile.

Schließlich bringt Gordjohn Ramboman ein Flashback mit, ihn in die Mangel nehmenden, von der Decke hängenden, Barnacles zum Explodieren – und er stürzt, musikalisch befeuert von Kelly Bailey, aus dem Bahnhof, schwingt sich aufs Luftkissenboot. Was im Verlauf der nächsten Sekunden folgt, ist ein Schnelldurchlauf bis zum Finale von Half-Life 2 – nur mit unserem Brachial-Boy Rambo als Actionfilmheld.

Brachial ballern durch Half-Life 2

Was bei dieser Fan-Kreation besonders begeistert: Wie nahtlos der Schauspieler Sylvester Stallone in die Spielwelt aus Half-Life 2 eingebunden wurde. Dann wiederum dürfen wir davon ausgehen, dass der dahinterstehende Kreativkopf sein Handwerk versteht – schließlich finden sich auf seinem empfehlenswerten YouTube-Kanal ebenso zum Schreien komische Mischmasch-Trailer, wo Ace Venture sich durch GTA 5 wurstelt, oder Sid aus Ice Age durch God of War. Wer die komödiantischen Machwerke von eli_handle_b.wav feiert, sollte eine Spende auf Ko-fi oder Patreon in Betracht ziehen.

Übrigens: Den treibenden Sound aus dem Trailer von Sound-Jongleur Kelly Bailey findet ihr nachstehend.

Die fast zwei Millionen Aufrufe des YouTube-Videos und über 4.500 Kommentare darunter stehen dafür, wie diese Parodie die Fan-Community begeistert. Der Kommentar mit den meisten Likes unterstreicht mit „Die Rückblende mit dem Barnacle ist absolut genial“ die beeindruckende Szene, ebenso „Dass der Barnacle aus Half-Life 1 im posttraumatischen Flashback vorkommt, ist brillant“. Wir jedenfalls sind gespannt wie Rambos Compoundbogen, welcher popkulturell wertvolle Potpourri uns als Nächstes bevorsteht.

Apropos Fan-Projekte aus der Welt nach Sieben-Stunden-Krieg: Das totgeglaubte Half-Life 2: Episode 3 kehrt gerade als ambitioniertes Fan-Projekt in der Unreal Engine zurück – mit flauschigen Kopfkrabben.

