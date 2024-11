Half-Life 2: Auf Steam könnte Valve gerade etwas Großes vorbereiten – „absolut ekelhaft“

Bevor Half-Life 2 am 16. November sein 20. Jubiläum feiern wird, läuft das Internet mit Spekulationen heiß. Wird Valve, wie zum 25. Geburtstag des ersten Half-Life, eine überarbeitete Version des Shooter-Klassikers veröffentlichen? Die Vorzeichen dafür stehen nicht schlecht, sofern ihr einen Blick auf die sogenannte Steam-Branch werft.

Dort werden im Verlauf der letzten Wochen nämlich regelmäßige Updates namens „Test“ durchgeführt. Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist erst gestern, am 5. November, ein solches Update geschehen. Ein ähnliches Vorgehen war bei Valve auch im Vorfeld zum 25. Jahrestag des ersten Half-Life zu beobachten. Entsprechend neugierig sind die Fans, was Gabe Newells Firma wohl in petto hat. Immerhin ist für viele der Umstand, dass der Release von Half-Life 2 „20 Jahre her ist, absolut ekelhaft“, wie es manche Spieler augenzwinkernd in Worte gießen.

Wie stehen die Vorzeichen zum 20. Jubiläum von Half-Life 2?

Im Verlauf der letzten Tage wurden fast tagtäglich Updates vorgenommen. Die dazugehörige Historie auf SteamDB dokumentiert, dass etwa am 5., 4., 3., 2., 1. November an „Test“ geschraubt wurde – manchmal sogar am selben Tag mehrmals. Ähnlich geschäftig sieht das Treiben im Vormonat Oktober aus. Wenn die Fans von Half-Life aus diesen zahlreichen Updates den Schluss ziehen, ein Update zum 20. Jubiläum von Half-Life 2 stehe bevor, ist das kein abwegiger Gedanke.

Immerhin wurde das originale Half-Life erst letztes Jahr zum Ehrentag „überholt, verbessert und aufgefrischt“, wie es damals auf Steam hieß. Konkret ging das damalige Update mit neuen Inhalten, Gameplay-Änderungen oder Engine-Verbesserungen einher. Das Herzstück in dieser Wundertüte (Igitt! Ekelige Vorstellung, oder?) war eine eigens produzierte, einstündige Dokumentation über die Entstehungsgeschichte von Half-Life aus dem Jahre 1998.

Schulterblick auf den ersten Ego-Shooter mit Gordon Freeman an der Brechstange: In Half-Life: 25th Anniversary Documentary schaut ihr zurück auf die frühen Tage von Valve.

Bis klar wird, ob hinter diesen mysteriösen Updates wirklich ein Special für Half-Life 2 wie damals beim Vorgänger steckt, heißt es: Entspannt den 16. November abwarten und die Kopfkrabbe streicheln. Weniger entspannt, dafür mit einer ordentlichen Portion Nostalgie, lassen Spieler*innen den Release von Half-Life 2 Revue passieren. Nicht nur die, wie eingangs erwähnten, 20 zurückliegenden Jahre werden etwas überspannt als „absolut ekelhaft“ umschrieben, auch auf eine Remastered-Collection für Spielekonsolen wird spekuliert.

Half-Life 2 durch die Nostalgie-Brille betrachtet

Auch geht der Blick wehmütig zurück, als „ich in der elften Klasse meinen ersten PC zusammengebaut habe, nur, um Half-Life 2 zu spielen“, wie sich ein Reddit-Nutzer erinnert. Wem das zu entschleunigt ist, kann sich in das schnell drehende News-Karussell stürzen. Denn was die niemals erschienene Episode 3 zu Half-Life 2 angeht, basteln umtriebige Fans gerade an gleich zwei ambitionierten Eigenbau-Kreationen: Einmal Half-Life: Interlude, zu dem kürzlich neue Gameplay-Videos veröffentlicht wurden, dann Project Borealis, bei dem die Veröffentlichung einer spielbaren Demo kurz bevorstehen dürfte.

Wer die Gravity Gun lieber hoffnungsfroh Richtung Zukunft ausrichtet: Der in Fan-Kreisen bekannte Insider Tyler McVicker wühlt sich gerade durch die sogenannten HLX-Dateien – hinter denen sich ein waschechtes Half-Life 3 verbergen könnte.

Quellen: Steam, SteamDB, YouTube / @Valve, Reddit / @cooldrew, @JBishie, @Itchy_Tasty