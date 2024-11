Half-Life 2: Demo zu „Episode 3“ auf Steam aufgetaucht – „wirklich schockiert“ von Fan-Vision

Der 16. November rückt stetig näher – ein besonderer Tag für Fans des Valve-Kosmos. Denn an diesem Tag ist vor 20 Jahren Half-Life 2 erschienen, der Genre-definierende Ego-Shooter aus dem Entwicklungsstudio rund um Gabe Newell. Auf das Hauptspiel Half-Life 2 folgten bekanntermaßen die Episoden eins und zwei; die angekündigte Episode drei wurde niemals veröffentlicht.

Umtriebige Fans kümmern sich längst in Eigenregie um inoffizielle, aber nichtsdestoweniger ambitionierte Releases zu Half-Life 2: Episode 3. Aktuelle befinden sich dazu sogar gleich zwei erwähnenswerte Projekte in der Mache: nämlich Half-Life: Interlude und Project Borealis. Für letzteres wurde unlängst eine spielbare Demo angekündigt – für die jetzt eine eigene Seite auf der Steam eingerichtet wurde.

Fan-Version von Half-Life 2: Episode 3 bekommt eigene Steam-Seite

Wichtige Bemerkung vorab: Was die Masse angeht, dürft ihr euch von der in Vorbereitung befindlichen Demo zu Project Borealis nicht allzu viel versprechen. Aller Voraussicht nach wird das spielbare Material zu dem Fan-Projekt eine Spielzeit von zehn Minuten nicht überschreiten. Was uns zu Project Borealis, an dem mittlerweile seit mehr als sieben Jahren geschraubt wird, erwartet, dürfte eine Tech-Demo sein. Nichtsdestotrotz schürt es die Vorfreude, wenn jetzt auf Steam eigens eine Seite für diese Demo hochgezogen wurde.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Allzu üppig sind die dargereichten Informationen auf der Vertriebsplattform nicht – vor allem ein konkretes Veröffentlichungsdatum für die Demo fehlt aktuell noch. Der Trailer zu Project Borealis, über den wir im September berichtet haben, spricht von Herbst 2024 als Veröffentlichungsdatum. Derselbe Trailer findet sich jetzt auch auf der Steam-Seite verlinkt.

Nachstehend haben wir euch das stimmungsvolle, gerade mal halbminütige Videomaterial auf YouTube verlinkt.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was wir der Beschreibung zur Demo entnehmen können, ist, dass das Ganze in einem „verschneiten Ravenholm“ spielen wird. Wir dürften also sehr bald über den altbekannten Level „mit arktischer Atmosphäre und moderner Grafik“ freuen. Weiter gelistet wird auf Steam der bereits bekannte Einsatz der Unreal Engine 5 – und auch einige Gameplay-Features, die Lust auf mehr machen. Die Beschreibung zeichnet sehenswerte Bilder von „glitzerndem Eis auf verlassenen Gebäuden bis hin zu unheimlich krabbelnden Kopfkrabben“.

Was wissen wir noch zur Demo von Project Borealis?

In Aussicht gestellt wird uns eine „originalgetreue Nachbildung der ikonischen Half-Life 2-Steuerung und Spielmechaniken“, respektive eine „vollständig runderneuerte Grafik“. Für Wertigkeit spricht auch eine neue Originalmusik, mit der die Demo untermalt sein soll. Dass Project Borealis nun auf Steam gelandet ist, hat einen nutzwertigen Vorteil: Ihr könnt die Demo ab jetzt auf eure Wunschliste bei Steam setzen, werdet bei passierender Veröffentlichung darüber informiert.

Aber wenn es euch so ergeht, wie einem User auf Reddit, der „wirklich schockiert“ ist, „dass es [Demo zu Project Borealis] jetzt herauskommt“, nachdem „drei bis vier Jahre keine Updates“ erfolgt sind, habt ihr das hoffentlich bald erscheinende, spielbare Material längst auf eure Wunschliste geschubst. Apropos von Fan-Hand wiederauferstandenes Episode drei: Zu Half-Life: Interlude fanden vor wenigen Wochen neue Gameplay-Videos ihren Weg ins Internet – die sich kein Fan von Gordon Freeman & Co. entgehen lassen darf.

Quellen: Twitter / @Proj_Borealis, Steam / @Icebreaker Studios, YouTube / @Project Borealis, Reddit / @Winters1482