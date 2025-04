Half-Life 2: Die Shooter-Sensation erstrahlt dank kostenloser Mod im neuen Glanz

Zombie-Gorillas mit Tentakeln? Eine offene Spielwelt mit Tag-Nacht-Zyklus? Die Gerüchte zu einem Half-Life 3 werden immer wilder – und bleiben erstmal sehr spekulativ. Wer bis zu einem etwaigen Release ausharrt, kann die Wartezeit mit einer kostenlosen Fan-Mod wie Raising the Bar für Half-Life 2 spielerisch wertvoll überbrücken.

Kenner*innen des Valve-Kosmos dürfte der Name der Mod vor allem in Verbindung mit dem Buch Half-Life 2: Raising the Bar – A Behind the Scenes Look bekannt sein. Darin wird interessierten Leser*innen ein tiefergehender Einblick in die Entstehungsgeschichte des Klassikers gewährt. Das Ganze ist aber eben auch ein Projekt aus der Modding-Community – das sich anschickt, die geleakten Inhalte zur Alpha- und Beta-Version des Shooters sinnvoll ins bestehende Spiel zu verbauen.

Half-Life 2: Raising the Bar – Retail ausprobiert

Auf dem YouTube-Kanal @RadiationHazardYT wurde am 28.04. ein YouTube-Video veröffentlicht, welches sich den beiden Fan-Modifikationen zu Raising the Bar widmet. Denn einerseits gibt es Raising the Bar Redux vom gleichnamigen Team, worin euch in eigene Levels mitunter ein “überarbeitetes Kampfsystem mit alten Waffen“ erwartet.

Darauf aufbauend, wurde das Projekt Raising The Bar: Retail ins Leben gerufen. Retail hat sich zum Ziel gesetzt, die mit Redux wiederbelebten Inhalte aus Half-Life 2 in das Hauptspiel zu überführen. Ein Fan-Unterfangen, welches am 27. April sein neuestes Update erfahren hat.

Ausführliches YouTube-Video zu Raising the Bar Retail:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das fast zehnminütige YouTube-Video informiert euch detailliert darüber, wie sich die Retail-Mod auf das Gameplay von Half-Life 2 niederschlägt. Beispielsweise wurden altbekannte Puzzles überarbeitet, erfordern jetzt von euch einen neuen Lösungsansatz.

Auch erwähnenswert: Während City 17, der Schauplatz von Half-Life 2, in der Verkaufsversion ästhetisch stark an osteuropäische Städte erinnert, kombiniert Retail diesen Architekturstil mit einem eher US-amerikanischen. Zudem wird das sanierte Gunplay allgemein von der Person hinter dem YouTube-Kanal @Radiation Hazard als befriedigend bewertet.

Lesetipp: Half-Life 3-Geheimnis: Valve-Mitarbeiter verraten jetzt „viel zu viel“

Unter Strich wird Raising The Bar: Retail für Half-Life 2 als gelungenes Modding-Unterfangen bewertet, dem der Balanceakt zwischen Innovation und Nostalgie gelingt. Aber dazu bildet ihr euch am besten selbst eine Meinung, indem ihr euch das Download-Paket mit seiner Größe von 1,57 Gigabyte auf die Festplatte schaufelt. Alternativ stürzt ihr euch in die lohnenden Fan-Mods zu Half-Life 2: Episode 3.

Quellen: YouTube / @RadiationHazardYT, Mod DB / Raising the Bar Redux Team, Raising the Bar Retail