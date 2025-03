Half-Life 2: Dieser Tag hält eine große Überraschung zum Remake parat

Am 18. März ist es also endlich so weit: An diesem Stichtag wird eine spielbare Demo zum Raytracing-Remake des Shooter-Klassikers Half-Life 2 veröffentlicht. Das hat Grafikkartenhersteller Nvidia einerseits in einem neuen Blog-Posting mitgeteilt, andererseits mit einem dazugehörigen Ankündigungstrailer auf YouTube.

Der Trailer dauert nicht mal zwei Minuten und demonstriert nochmal optisch beeindruckend, was wir uns von diesem RTX-Remake von Orbifold Studios erwarten dürfen: Neben den zeitgemäßen Licht- und Schatteneffekten mit Raytracing, sind das vor allem knackscharfe Charaktermodelle allgemein und detailliertere Gegenstände speziell. Doch in welche der ikonischen Schauplätze werden wir in dieser neuen Version von Half-Life 2 letztlich hineingeworfen?

Half-Life 2 RTX: Was erwartet uns mit der Demo auf Steam?

Verschlagen wird uns die spielbare Demo zu Half-Life 2 RTX am 18. März in zwei Levelabschnitte: Ravenholm und Nova Prospekt. Spieleveteran*innen wissen natürlich: Der Level Ravenholm besticht durch eine von Headcrab-Zombies verpestete Atmosphäre, voller kleinerer Puzzleelemente – und natürlich dem waffenstarrenden und Sprüche klopfenden Pater Grigori. Nova Prospekt wiederum ist ein Hochsicherheitsgefängnis der außerirdischen Combine. Eine Mixtur aus Schleich- und Kampfpasssagen in verwinkelten Korridoren kennzeichnet das Level.

Trailer zur baldigen Demo zu Half-2 RTX:

Auch auf Steam wurde die entsprechende Ankündigung zur Demo kommuniziert. Dort werdet ihr also in wenigen Tagen endlich erstmals in dieses grafisch runderneuerte Half-Life 2 hineinschnuppern können. Alleine die Vergleichsbilder der Ankündigung halten euch eindrucksvoll vor Augen, welchen Sprung der ursprüngliche Shooter-Klassiker getan hat.

Denn neben den titelgebenden RTX-Effekten, die für realitätsnahe Schatten und Reflexionen sorgen dürften, werdet ihr – die notwendige Hardware im Rechner vorausgesetzt – auch von Vorteilen dank DLSS 4 und RTX Neural Shaders profitieren. Hintergrund dazu: DLSS 4 ist die aktuellste Version von Nvidias Deep Learning Super Sampling, einer KI-gestützten Upscaling-Technologie.

Mit RTX Neural Shader hingegen werden, vereinfacht gesagt, komplexe Grafikeffekte effizienter berechnet. Vollumfänglich informiert ihr euch zum Grafikwunderwerk Half-Life 2 RTX auf Nvidias Blog. Apropos Abenteuer mit Gordon Freeman, Brechstange und Gravity Gun: Darum erreicht Cyberpunk 2077 jetzt ein nächstes Grafik-Level.

