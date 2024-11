Half-Life 2: Episode 3 endlich enthüllt – Valve überrascht mit „Explosion“ für Fans

Im Jahr 2004 ist einer der größten Shooter aller Zeiten erschienen – wenn nicht der allergrößte Shooter in der gesamten Gaming-Geschichte bisher. Was sich nach ungerechtfertigten Superlativen anhört, entbehrt im Falle von Half-Life 2 nicht einiger Berechtigung. Jedwede Bestenlisten führt die Fortsetzungsgeschichte rund um Gordon Freeman seit ihrer Veröffentlichung vor 20 Jahren an; zudem konnte der Ego-Shooter mit den spaßigen Physik-Spielereien seinerzeit ganze 39 Spiel-des-Jahres-Auszeichnungen einheimsen.

Am 16. November vor zwei Jahrzehnten wurde der legendäre Ego-Shooter auf dem Markt geworfen. Und Valve hat sich, ähnlich wie schon beim 25. Jubiläum zum ersten Half-Life, nicht lumpen lassen. Das „Update zum 20. Jubiläum“ ist wahrlich eine Wundertüte für Fans. Herzstück ist eine brandneue, zweistündige Dokumentation, welche die Entwicklung von Half-Life 2 detailverliebt nachzeichnet. Mit dabei: Bislang unbekannte Einblicke zu den Episoden 1 & 2 – und auch eine Handvoll Überraschungen zum niemals veröffentlichtem Half-Life 2: Episode 3 finden sich.

Half-Life 2: Episode 3 – Das erfahren wir in der Doku zum 20. Jubiläum

Die von Secret Tape produzierte Dokumentation „Half-Life 2: 20th Anniversary“ ist nicht nur für Fans des zeitlosen Sci-Fi-Shooters sehenswert, sondern auch allgemein an Videospielgeschichte Interessierte sollten sich die zwei Stunden mit Gabe Newell, Marc Laidlaw & Co. nicht entgehen lassen. Unterteilt sind die mehr als 120 Minuten in neun Kapitel – und einen Epilog. Dieser Epilog beschäftigt sich dezidiert mit der Entstehungsgeschichte von Half-Life 2: Episode One (2006) und Half-Life 2: Episode Two (2007).

Ab Stunde 1, Minute 53 kommen die Entwickler*innen dann auch auf die in Fan-Kreisen legendäre Episode Three zu sprechen, die es bekanntermaßen niemals über die Zielgerade geschafft hat. Eine Schlüsselinformation vorab: Wie die dritte Episode letztlich ausgesehen hätte, darüber sind sich die Beteiligten bis heute unsicher. Denn „es wurde noch nicht gebaut“, wie sie in der Doku verraten. Zumindest werkelte Valve nicht an Half-Life 2: Episode 3 bis hin zu einem vorzeigbaren Status.

Dessen ungeachtet zeigt der Zweistünder ab 1:53:35 zwei bislang unbekannte Bauteile aus dem niemals veröffentlichten Spiel.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Eine Frost- oder Eiswaffe, mit denen ihr als Spieler*in Schutzschilde hättet hochziehen können, um euch dahinter bei Beschuss durch die außerirdischen Combine zu verschanzen. Zu lange dem feindlichen Beschuss ausgesetzt, wäre dieser Frostschutz jedoch zunächst löchrig geworden – und letztlich gänzlich zerbrochen. Ein weiteres Anwendungsbeispiel für diese innovative Waffe wäre es gewesen, Eis-Rampen zu „schießen“, um sich somit Zugang zu andernfalls unzugänglichen Level-Bereichen zu verschaffen.

Half-Life 2: Episode 3 mit eigenem Blobby Volley-Gegner

Ein Sonderfall in der Anwendung der Frostwaffe wäre zudem der „Silver Surfer-Modus“ gewesen. So umschreiben es die Valve-Mitarbeitenden augenzwinkernd. Dabei hättet ihr direkt unter euren Füßen mithilfe der Waffe eine Eis-Rampe gebaut – um darüber blitzschnell hinwegzugleiten. Das nächste, bis dato unbekannte Gameplay-Element betrifft einen neuen Gegnertyp. Dieser Blob-Gegner erinnert an das gleichnamige Filmmonster: Eine gallertartige Masse, die sich an jedweden Hindernissen vorbei- und hindurchquetschen kann.

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Gameplay-Video werden wir dann Augenzeug*in, wie sich der Blob in Ravenholm entlang eines Baumstamms zweiteilt, einige Kopfkrabben verschlingt – oder sich in mehrere, kleinere Blobs aufteilt. Dieses Götterspeise-Wesen könnt ihr im Video ab 1:54:20 bestaunen. Jenseits dieser beiden Gameplay-Bauteile vermitteln Autor Marc Laidlaw und Entwickler David Speyer noch Einblicke, wieso Episode drei letztlich scheiterte. Laut ihren Worten hatte es das Spiel zwar einerseits zu einer „Sammlung spielbarer Level in keiner bestimmten Reihenfolge geschafft“.

Andererseits hatte man gerade mal „eine Sammlung von Story-Wendepunkten und Story-Konzepten vorliegen“. Respektive „nach sechs weiteren Monaten [Entwicklung] hätten wir eine kritische Größe an Mechaniken erreicht – und dann damit angefangen, alles entlang einer Zeitachse aufzubauen“, wie Speyer erklärt. Letztlich spürte man unter den Entwickler*innen jedoch deutlich die Limitierungen dahingehend, „welche [Gameplay-Elemente] in Half-Life-Universum noch Sinn ergeben hätten“.

Wieso ist Half-Life 2: Episode 3 niemals erschienen?

Dazu gesellte sich der Umstand, dass Arkane Studios (Dishonored, Deathloop) an einem Ravenholm-Ableger zu Half-Life 2 schraubten – „und selbst die hatten Schwierigkeiten damit, coole neue Sache mit diesem Werkzeugkasten zu machen“, sagt Laidlaw. Letztlich versetzte die benötigte Manpower für die heiße Entwicklungsphase von Left 4 Dead (2006) Episode Three den sprichwörtlichen Todesstoß. Die gesamte, äußerst spannende Hintergrundgeschichte in Doku-Form liefert alle weiteren Details zur abgesägten, dritten Episode.

Übrigens: Auch der in Fan-Kreisen bekannte Tyler McVicker hat sich intensiv mit Jubiläum und Doku beschäftigt – bezeichnet das ganze sogar als Content-„Explosion“.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Apropos Episode 3: Ambitionierte Fans haben sich der finalen, episodischen Erzählung von Half-Life 2 längst angenommen – einmal mit Project Borealis, dann mit Half-Life: Interlude.

Quellen: YouTube / @Valve, @NoClip – Video Game Documentaries, @Tyler McVicker, Twitter / @HL_Alyx_NoVR, Reddit / @dreamsofhalflife3