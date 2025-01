Half-Life 2 Episode 3, wie wir’s verdient haben: Diese Fan-Vision macht uns wieder Hoffnung

Half-Life 2 Episode 3 ist eine der großen Unbekannten der Videospielwelt. In dem Zusammenhang ist natürlich Basiswissen: Nachdem Valve den legendären Shooter-König Half-Life 2 im Jahre 2004 auf die Welt losgelassen hat, folgten 2006 die erste und 2007 die zweite Episode – endend mit einem brutalen Cliffhanger. Episode 3 ist bekanntermaßen niemals erschienen.

Um diese klaffende Lücke zu stopfen, haben sich emsige Fans längst der Sache angenommen. Eines dieser bemerkenswerten Fan-Projekte hört auf den Namen Half-Life 2: Infinite Finality. Zu dieser aufwendigen Shooter-Vision wurde jetzt kurz vor Weihnachten eine spielbare Demo veröffentlicht – die sich mehr als nur sehen lassen kann.

Was bietet die Demo zu Half-Life 2: Infinite Finality?

Verfügbar gemacht wurde die kostenlose Demo am 21. Dezember 2024 über ModDB. Voraussetzung für das Spielen dieser ersten Test-Version ist, dass das Hauptspiel Half-Life 2 in eurer Steam-Bibliothek parkt. Wie andere namhafte Modding-Projekte auch – siehe Project Borealis und Half-Life Interlude – hangelt sich Infinite Fanlity an dem entlang, was Storywriter Marc Laidlaw kaum verschleiert als eine Fan-Fiction namens Epistle 3 ins Netz geblasen hat.

Lasst euch vom dezent unspektakulären, 30-sekündigen Bekanntmachungs-Trailer zur Demo nicht irritieren: Half-Life 2: Infinite Finality ist mehr als nur ein Paukenschlag.

Während die ebenfalls lohnenswerten Demos zu Project Borealis und Interlude relativ kurz waren, fährt Infinite Finality mit mindestens einer Stunde Spielzeit auf; wer gemütlich gegnerische Combine wegknüppelt, holt sogar noch mehr Spielzeit raus. Womit diese Demo zu Hilfe Life 2: Infinite Finality auffährt, ist dann für ein Fan-Projekt ziemlich beeindruckend.

Neben der bitterkalten Antarktis als Setting (tauscht Gordon seine ikonische Brechstange doch durch einen Eispickel aus), feiern die aus dem allerersten Half-Life bekannten Gegnertypen Bullsquid und Houndeye ihre Rückkehr – und auch Alyx Vance wird Gordon endlich wieder als Begleiterin zur Seite gestellt. Alyx‘ neu aufgenommene Sprecherinnenstimme beißt sich zwar mit den noch vorhandenen Einzeilern von Orignal-Stimme Merle Dandridge, doch spielerisch muss sich Half-Life: Infinite Finality mitnichten verstecken.

So installiert ihr die Demo zu Half-Life 2: Infinite Finality

Wie auch schon bei Half-Life: Interlude, ist die Installation von Half-Life 2: Infinite Finality ein wenig umständlich. Erstmal den Ablauf verstanden, installiert ihr aber ziemlich zügig jedwede Mods für Half-Life 2 und ähnliche Titel. Um Infinite Finality erfolgreich auf eure Festplatte zu schaufeln, befolgt ihr einfach nachstehende Schritte:

Schritt 1: Schubst die Download-Dateien in den Ordner sourcemods . Dieser sollte sich auf eurer Festplatte bei Programme (x86) / Steam / steamapps / sourcemods befinden.



Schubst die Download-Dateien in den Ordner . Dieser sollte sich auf eurer Festplatte bei Programme (x86) / Steam / steamapps / sourcemods befinden. Schritt 2: Installiert Source SDK Base 2013 (Singleplayer)



Installiert Schritt 3: Richtet das installierte Source SDK Base 2013 (Singleplayer) korrekt ein. So geht ihr vor: Macht einen Rechtsklick auf den Eintrag zu Source SDK Base 2013 (Singleplayer) in eurer Steam Bibliothek. Jetzt öffnet sich ein Klappmenü; wählt dort den Menüpunkt „Eigenschaften“ aus. Nun sollte sich ein neues Fenster öffnen; hier klickt ihr auf die Auswahlmöglichkeit „Betas“.



Wählt anschließend im jetzt sichtbaren Klappmenü ganz oben den Punkt „upcoming – upcoming“ aus. Wenn ihr nun auf Steam nach „Infinite Finality“ sucht, sollte der entsprechende Eintrag erscheinen – und ihr könnt loslegen.

Team Hyperborea hat die Stimmen aus der Community erhört, eine nicht mal eineinhalb Minuten lange Installationsanleitung auf YouTube bereitgestellt.

Apropos neues Half-Life-Spiel: Wenn das globale Dorf am (Dampf)rad dreht, sobald G-Man-Sprecher Mike Shapiro ins Mikrofon haucht, muss das mit Half-Life 3 zu tun haben.

