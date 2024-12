Half-Life 2: Episode 3 kehrt bombastisch zurück: jetzt kostenlos anspielen –neue Fan-Vision

Bei uns Spieler*innen sorgt ein Half-Life 2: Episode 3 nicht nur für eine gehörige Portion First-Person-Shooter-Nostalgie. Auch nicht zu unterschätzende Frustrationen sind an die dritte Episode geknüpft. Denn bekanntermaßen wurde Episode 1 anno 2004 in die Händlerregale geworfen, 2007 folgte Episode 2 hinterher – doch Episode 3 wurde damalig zugunsten der Entwicklung von Left 4 Dead geopfert.

Doch emsige Fans haben die Entwicklung unlängst selbst in die Hand genommen – und so wurde bereits Mitte November ein spielbarer Prolog zum ambitionierten Fan-Projekt Project Borealis veröffentlicht. Das andere Großprojekt, das ein Half-Life 2: Episode 3 in die Realität überführen möchte, bekam jetzt über die Weihnachtsfeiertage ebenfalls eine spielbare Demo spendiert. Erfahrt, wo und wie ihr in Half-Life: Interlude reinspielt.

Spielbare Demo zu Half-Life: Interlude herunterladen

Was ihr euch von der kürzlich veröffentlichten Demo zu Half-Life: Interlude erhoffen dürft, sind rund 30 Minuten actiongeladenes Gameplay. Nach einem für die Half-Life-Reihe typisches Intro, in dem euch der geheimnisvolle G-Man erstmal das Ohr abkaut, geht’s im HEV-Anzug und mit Gravity-Gun im Anschlag, direkt los … und zwar zu einer von Wind und Schnee gepeitschten Forschungsstation, wo ihr nicht nur die altvertrauten Kopfkrabben, Combine-Soldaten und dreibeinigen Jäger mit Pistole, Maschinengewehr oder Armbrust bearbeitet.

Sondern ihr feiert auch ein Widersehen mit den verbündeten Vortigaunt-Aliens – und bekommt einen neuen, gruseligen Gegnertyp vor die Brechstange geworfen. Sprich: Dieser von Schneegestöber durchnässter Traum eines Half-Life-Fans: Episode 3 wird nun dank dieser neuen Fan-Modifikation spielbar. Zumindest als erste Demo.

Und der etwas mehr als einminütige Trailer stimmt auf das Action-Feuerwerk ein.

Schön: Im Verlauf der Demo klaubt ihr Audio-Logs auf, saugt darüber die Hintergrundgeschichte dazu auf, was mit Dr. Judith Mossmans Besatzung auf der Arktik-Station wirklich passiert ist. Das Anhören dieser Audios ist zwar optional, wer aber tiefer in diese Fan-Vision von Half-Life 2: Episode 3 einsteigen möchte, sollte sich diese stimmungsvollen Mini-Hörspiele auf die Ohren geben. Doch wie steigt ihr in diese erste, spielbare Testversion zu Half-Life: Interlude ein? Das funktioniert simpel und kostenfrei über den offiziellen Webauftritt des Projekts – oder via ModDB oder GitHub.

Wie installiert ihr die Demo zu Half-Life: Interlude?

Um die heruntergeladene Demo zu starten, benötigt ihr zunächst das installierte Hauptspiel Half-Life 2. Und wer den Shooter-Klassiker aus dem Jahre 2004 bislang nicht in seiner Steam-Bibliothek geparkt hat, sollte das für kleines Geld unbedingt nachholen. Nach erfolgreichem Download lautet der erste Schritt: Die Download-Dateien in den Ordner sourcemods schubsen. Dieser sollte sich auf eurer Festplatte bei Programme (x86) / Steam / steamapps / sourcemods befinden.

Schritt zwei: Source SDK Base 2013 (Singleplayer) installieren. Hinweis dazu: Nach der erfolgreichen Installation von Source SDK Base 2013 (Singleplayer) tätigt ihr einen Rechtsklick auf dem entsprechenden Eintrag in eurer Steam Bibliothek. Jetzt öffnet sich ein Klappmenü, dort wählt ihr wiederum den Menüpunkt „Eigenschaften“ aus. Nun sollte sich ein neues Fenster öffnen, worin ihr auf die Auswahlmöglichkeit „Betas“ klickt – und anschließend im jetzt sichtbaren Klappmenü ganz oben den Punkt „upcoming – upcoming“ auswählt.

In nachstehendem YouTube-Video wird euch ab Minute 4:12 demonstriert, wie ihr Source SDK Base 2013 (Singleplayer) richtig einrichtet.

Zuletzt solltet ihr Steam neu starten; nun dürfte Half-Life: Interlude Demo nicht nur in eurer Steam-Bibliothek aufgeführt, sondern auch spielbar sein. Apropos Episode 3 in Eigenregie neu gedacht: Den Prolog zu Project Borealis schubsen sich Half-Life 2-Jünger*innen längst auf die Festplatte – zeigen der Unreal Engine 5, wo Ravenholm die Kreissäge schleift.

Quellen: Half-Life Interlude, Mod DB / @Pega_Xing, GitHub, Steam / @Valve, YouTube / @PegaXing, @adviesa