Half-Life 2: Mit dem Update zum 20. Geburtstag erreicht der Klassiker einen neuen Steam-Meilenstein

20 Jahre ist es her, da erblickte einer der einschneidendsten entwicklerischen Schritte Valves das Licht der Welt. Half-Life 2 zählt seitdem zu den Klassikern seines Genres und zur Feier seiner zweiten Null darf sich der Ego-Shooter über den nächsten Meilenstein in seiner langen Laufbahn freuen.

Natürlich haben auch Gordon Freemans Fans Grund zum Jubeln, denn pünktlich zum Geburtstag gibt es ein Stück Torte auf Steam zum kostenlosen Download. Ein neues Update wurde überraschend und ohne großes Tamtam direkt veröffentlicht und verhilft Half-Life zu neuen Höhenflügen.

So kommt es, dass das wegebnende Shooter-Urgestein am vergangenen Wochenende seinen Rekord an gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern auf Steam brechen konnte. Laut SteamDB erzielte Half-Life 2 in den vergangenen 24 Stunden einen Stand von 64,085 Gamerinnen und Gamern, die gleichzeitig in das nicht weniger spannende Sequel des 1998 erschienen Erstlings abtauchten. Bisheriger Höchstwert, wirft man einmal einen Blick in die seit 2008 aufgezeichnete Statistik.

Zuvor lag dieser bei vergleichsweise niedrigen 16.000, doch woher mündet der plötzliche Anstieg? Natürlich ist nicht allein das 20. Jubiläum des Spiels Grund für die plötzlich zurückerlangte Popularität, sondern die frischen Patronen in Form eines neuen Anniversary-Updates, die Valve im Rahmen einer Gratis-Aktion in das Magazin des Shooters lädt. Seit ein paar Tagen und nur noch bis zum Ende des 18. Novembers gibt es Half-Life 2 bei Steam komplett kostenfrei, hinzu gesellt sich das riesige Jubiliäums-Update, welches die bestehenden Spielerinnen und Spieler in Scharen zurückkehren lässt.

Jenes bietet nämlich eine ganze Reihe taufrischer Inhalte, die ihren nostalgischen Charme auf bislang unbekannte Weise versprühen, während Grünschnäbel Gordon Freeman endlich eine Chance geben können, ohne Angst haben zu müssen, auf die Nase zu fallen. Denn auch nach zwei Jahrzehnten gilt die dystopische Story als eine der besten, den ihr in spielerischer Form erleben könnt. Wer sich auch für einen Blick hinter die Kulissen interessiert, der hat gleich doppelt Glück. Auf YouTube wurde eine rund zweistündige, begleitende Dokumentation veröffentlicht, die uns in die spannende Entwicklungsgeschichte des Titels mitnimmt.

Darin wird ganz nebenbei auch der Grund verraten, warum die dritte Episode, auf die Fans rund um den Globus bis heute sehnsüchtig hoffen und die in diesem Zusammenhang schon seit Jahrzehnten für nie ausgehendes Meme-Material sorgt, nie erschienen ist. Weitere wichtige Wendepunkte und Ereignisse, beispielsweise als eine frühe Version von Half-Life 2 online geleakt wurde, werden natürlich ebenfalls besprochen.

