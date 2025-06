Half-Life-Trilogie: 3 Mega-Mods jetzt kostenlos laden – ein „vergessenes Juwel“

Mods zu Half-Life 2 und 1, die jetzt, Jahre bis Jahrzehnte später, nochmal ganz neu entdeckt werden, bringt uns YouTuber Lucia in regelmäßigen Abständen. Der Gamer mit einer Vorliebe für Goldsource-Nostalgie und Brechstangen-Badboy Gordon Freeman hat auf seinem YouTube-Kanal mittlerweile fast 74.000 Abonnent*innen vorzuweisen, die sich über seine in regelmäßigen Abständen erscheinenden Clips zu lohnenden Half-Life-Mods freuen.

Die aktuellste Episode, mit dem Titel „Die beste Half-Life 2 Mod, die ihr niemals gespielt habt“, wurde am 5. Juni veröffentlicht. Gegenstand der Betrachtung dieses Mal: die Modifikationen The Citizen als auch die beiden Fortsetzungen The Citizen Part 2 und The Citizens Returns – Teil eins wurde bereits 2008 herausgebracht. Weswegen die Fan-Mods nach all den Jahren noch eure Lebenszeit wert sind? Erklärt euch der Clip im Verlauf von fast 18 Minuten Lauflänge …

Half-Life 2: Diese Mod-Trilogie lohnt auch noch im Jahre 2025

Trotz der Empfehlung, die Lucia für das Modding-Dreiergespann zu The Citizen ausspricht, muss er zu Beginn eine technische Eigenart ansprechen – die dem Entstehungszeitpunkt des ersten Teils geschuldet ist. Die Tonqualität der Sprecher*innen für Nichtspieler*innencharaktere ist zwar einerseits für seine Zeit wertig, anderseits die Klangqualität nicht gerade die Beste. Abseits einer solchen Schwäche, überzeugt The Citizen gleich auf mehreren Ebenen.

Das laut Videobeschreibung „vergessenen Juwel“ auf Mod DB im Clip:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Spieler*innen des Valve-Klassikers wissen: Ein Großteil des Geschehens des Genre-prägenden Ego-Shooters trägt sich in City 17 zu – einer osteuropäisch wirkenden Stadt, unterjocht von den außerirdischen Combine. Die The Citizen-Mods nun bauen die Welt von City 17 weiter aus. Und zwar mit einer, im Vergleich zum Original-Spiel, etwas überfüllt wirkenden Level-Architektur – die aber ihren ganz eigenen Charme entfalten soll.

Gameplay-technisch baut The Citizen außerdem Schleichpassagen ein, welche es so weder in Half-Life 2 noch anhängigen Episoden gab. Davon abgesehen ist die Reihe gespickt mit erinnerungswürdigen Augenblicken. Beispielsweise verschlägt es uns in ein verlassenes Casino. Dort wirds nicht nur surreal, sondern ihr werdet zusätzlich mit einem originellen Gegnertypus konfrontiert.

Lesetipp: “Erlebt Half-Life 2 wie nie zuvor“: Mega-Mod beschenkt Fans

Auch erwähnenswert: Wer in den Spielen schon weiter fortgeschritten ist, wird irgendwann mit erzählerischen Rückgriffen auf bereits absolvierte Passagen belohnt. Und sogar der Brückenschlag zur Hauptstory von Half-Life 2 wird gewagt. Als weniger gelungen wird das dramaturgisch ungelenkte Ableben eines zentralen Charakters kritisiert – was jedoch bei den aufwendigen Fan-Mods, die in der Freizeit von Modder Accidental Games entstanden sein dürfte, mehr als verschmerzbar ist.

Für die ersten beiden Mods benötigt ihr übrigens das Hauptspiel Half-Life 2, für den letzten Teil The Citizen Returns zudem Half-Life 2: Episode 2. Wer also City 17 im Jahr 2025 nochmal neu entdecken möchte, kann direkt mit der The Citizen-Trilogie loslegen – oder mit Delta Particles die Resonanzkaskade aus dem ersten Half-Life unverbraucht erleben.

Quellen: YouTube / @1lucia, Mod DB / Accidental Games