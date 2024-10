Half-Life 2: Neues Gameplay zu „Episode 3“ präsentiert – „Das ist unglaublich!“

Das weitere Schicksal von Gordon Freeman, Alyx Vance und Dr. Eli Vance wirkte am Ende von Half-Life 2 Episode 2 ungewiss – und bleibt es bis heute, über 17 Jahre nach Release der zweiten Episode, für viele Spieler*innen noch immer. Was sich Chef-Autor Marc Laidlaw damals für die niemals erschienene, dritte Episode überlegt hat, wissen wir aus seiner als Fan-Fiction kaum camouflierten Epistle 3 – doch eine offizielle Fortsetzung der Held*innengeschichte von Half-Life 2 bleibt uns Valve bis heute schuldig.

Einerseits buddelt sich aktuell ein Half-Life-Superfan wie Tyler McVicker durch die sogenannten HLX-Dateien, immer auf der Suche nach neuen Info-Schnipseln zu einem Half-Life 3. Andererseits wird womöglich auch ein Gordon Freeman-Shooter mit der Ziffer drei niemals das liefern, was Episode 3 versprochen hat. Jedoch umtriebige Fans haben sich längst eines Half-Life 2: Episode 3 angenommen – etwa mit Project Borealis. Oder mit Half-Life: Interlude, einem weiteren Projekt, welches sich anschickt, Episode 3 Wirklichkeit werden zu lassen.

Zwei neue Gameplay-Videos zu Half-Life: Interlude veröffentlicht

Jetzt wurden zu Half-Life: Interlude zwei neue Gameplay-Videos veröffentlicht. Das erste Video, veröffentlicht auf YouTube, hat eine Laufzeit von etwas mehr als drei Minuten. Mit der Gravity Gun im Anschlag überblicken wir im HEV-Anzug des theoretischen Physikers die Antarktis – während uns bitterlich kalter Wind um die Ohren pfeift. Wir drehen uns herum, bis sich ein baufälliger Gebäudekomplex in unser Sichtfeld schiebt.

Der Bau mitsamt Radarkuppel sieht wie eine Forschungsstation aus, die es als Gordon zu erforschen gilt. Plötzlich rattert und wackelt es – und der Fahrstuhl, in dem wir uns befinden, rauscht hinab. Wir kommen krachend zum Stehen, steigen aus, kämpfen uns durch Nebelschwaden und vor allem Hindernisse in der Spieleumgebung. So weit, so typisch für ein Abenteuer des Gordon Freeman.

Das zweite Gameplay-Video ist mit einer Länge von etwas mehr als einer Minute dann nochmal deutlich kürzer – dafür merklich actiongeladener. Wieder krallen wir uns an die Gravity Gun, doch diesmal sind wir auf einem freien Platz von Containern umgeben; da rattert auch schon einer der Schnitter auf uns zu. Was auf den ersten Blick wie eines der knuffigen UFOs aus dem Kultfilm „Das Wunder in der 8. Straße“ aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als feindlich gesonnener Flugroboter der Combine, welcher uns mit rotierenden Klingen zu Leibe rückt. Doch damit nicht genug.

Spielbare Demo zu Half-Life: Interlude angekündigt

Weiter im Video: Bald galoppieren die dreibeinigen Jäger durch den Schauplatz. Die synthetischen Kampfroboter der Combine setzen uns ordentlich zu – doch den außerirdischen Invasoren halten wir die Schlagkraft unserer Shotgun entgegen. Diese Spielszenen zeigen jetzt also, was euch Half-Life: Interlude in Aussicht stellt: „Eine Fortsetzung der Storyline von Half-Life, wo Episode 2 aufgehört hat“, wie es auf Mod DB heißt. Die Kommentatoren unter den YouTube-Videos jedenfalls zeigen sich mit Wortmeldungen „Das ist unglaublich!“, „Das sieht so cool aus!“ oder „Ich kann nicht länger warten!“ euphorisiert.

Hinter dem Projekt steckt ein Modder aus Großbritannien, der bereits seit dem Jahr 2016 an seiner ambitionierten Modifikation schraubt. Was eine spielbare Version anbelangt, hat der Kreativkopf schon im Ende Juni in den Raum gestellt, die Veröffentlichung einer Demo stehe unmittelbar bevor. Bislang ist diese erste, spielbare Version des interessant aussehenden Projekts nicht erschienen.

Was in der Zwischenzeit jedoch seinen Weg ins Internet gefunden hat, ist eine ausführliche, zehnminütige Vorstellung dieses Projekt auf dem in der Community bekannte YouTube-Kanal LambdaGeneration. Wer sich vollumfänglich zu Half-Life: Interlude informieren möchte, ist der Clip ans Herz zu legen.

Apropos Spiele aus der Valve-Schmiede: Half-Life Alyx könnt ihr längst ohne kostspielige VR-Brille zocken – beweist ein actiongeladenes Gameplay-Video.

Quellen: Mod DB, YouTube / @PegaXing, @LambdaGeneration, @Legogami, @soda7998, @Remak_25