Half-Life 2: Next-Gen-Update der Shooter-Sensation – Leaks aufgetaucht

Half-Life 3 erscheint wirklich – oder auch nicht. Wissen wir selber nicht so genau. Was wir aber mit Bestimmtheit wissen, ist, dass die Mädels und Jungs von Orbifold Studios an Half-Life 2 RTX basteln. Richtig gelesen: Aktuell schrauben über 100 Personen aus Industrie und Modding-Szene an einem aufwendigen Remaster des Shooter-Klassikers Half-Life 2, verpassen dem zweiten Auftritt von Brechstangen-Badboy Gordon Freeman zeitgemäße Licht- und Schatteneffekte.

Zuletzt hat das aufwendige Projekt bei der gamescom 2024 für Aufsehen gesorgt, als ein Gameplay-Showcase demonstriert hat: neue, hochwertige Partikel-Effekte und Assets werden Half-Life 2 bei dieser RTX-Neuinterpretation aufwerten. Jetzt wurde überraschend ein neues Gameplay-Video zu diesem Remaster-Großprojekt gesichtet. Dabei ist diese „neue“ Gameplay eigentlich alt … aber wieso?

Half-Life 2 RTX: Neues, aber altes Gameplay-Video und Bildmaterial

Die Antwort darauf, wieso dieses frisch in der Reddit-Community aufgetauchte Gameplay-Video zu Half-Life 2 RTX eigentlich alt ist? Das Video ist datiert auf den 21. Dezember 2023, hat also bereits über ein Jahr auf dem sprichwörtlichen Buckel. Sprich: Was ihr in den rund sechs Minuten an Gameplay zu Gesicht bekommt, entspricht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dem aktuellen Entwicklungsstand – geschweige denn dem, was uns mit dem Endprodukt erwarten wird.

Übrigens: Auch der im Valve-Kosmos bekannte YouTube-Kanal Water CS2 hat sich den aktuellen Leaks angenommen. Das Gameplay-Video beginnt ab Minute 1:12, zeigt euch das altvertraute Ravenholm im neuen Glanz – mit Pater Grigori, Mini-Rätseln und Kopfkrabben-Massaker.

Aber seht selbst:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein besonderes Augenmerk solltet ihr dem Video ab Sekunde 19 widmen. Denn das aufgetauchte Material umfasst auch eine Reihe blickschöner Standbildern. Zu sehen bekommen wir mitunter: Eine Innenansicht der Zitadelle, Headcrab-Zombies, einen Stalker und die Charaktermodelle von Pater Grigori, Gordon Freeman und dem G-Man. All das grafisch amtlich aufpoliert, und, verglichen mit den originalen Assets aus Half-Life 2 (2004), deutlich detailreicher aufbereitet.

Wann erscheint Half-Life 2 RTX?

Diese aufgetauchten Bewegt- und Standbilder befeuern einerseits die Vorfreude in der Community, wofür Wortmeldungen wie „Für ein Fan-Projekt, sehen all diese Assets absolut fantastisch aus“. Doch auch kritische Stimmen sind keine Seltenheit. Das zeigen YouTube-Kommentare wie „Ich sorge mich wirklich, wie sie [Orbifold Studios] die Gesichter der NPCs handhaben werden“. Ob – und vor allem: wann – Half-Life 2 RTX ein voller Erfolg wird, bleibt abzuwarten; auf Steam hat das Spiel bereits einen eigenen Eintrag, ein konkreter Veröffentlichungstermin steht allerdings noch aus.

Apropos ambitionierte Fan-Projekte aus den unendlichen Weiten der Community: Welche kostenlose Demo zu Half-Life 2: Episode 3 wirklich überzeugt, verraten wird euch groß und breit im Selbstversuch.

Quellen: YouTube / @watercs, @misterk6_-, @UmbrellaGent, Steam / Orbifold Studios, Reddit / @j0lter134