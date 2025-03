Half-Life 2 RTX: Strenge Systemanforderungen stellen euren PC womöglich vor Herausforderungen

Der Shooter-Klassiker aus dem Hause Valve ist selbst Jahrzehnte nach seinem ursprünglichen Release noch kein alter Hut. Ganz im Gegenteil: Mit Half-Life 2 RTX freuen sich Fans über ein Remaster, das nun in die Demophase übergeht.

Zeitgleich verrät der rund zweistündige Schnupperkurs auch, auf welche Systemanforderungen wir uns einstellen müssen. Diese fallen durchaus knackig aus – kein Wunder, liegt der Fokus des Fan-Projekts doch vor allem auf der grafischen Performance des Videospiel-Urgesteins.

Half-Life 2 RTX: Auf diese Systemanforderungen müsst ihr euch einstellen.

Dreh- und Angelpunkt von Half-Life 2 RTX ist das mit den Jahren immer beliebter gewordene Raytracing, das insbesondere die Ausleuchtung in Spielen in den Vordergrund stellt. Doch damit nicht genug: Das Remaster bringt natürlich auch einige frische Assets sowie aufgemöbelte Texturen mit auf den PC – die wiederum natürlich einen entsprechenden Hardware-Hunger aufweisen.

Ganz generell fordern die grafischen Glanzleistungen, die Half-Life 2 RTX verspricht, wie üblich also ihren Tribut an der Front der Systemvoraussetzungen. Diese stehen nun zumindest vorerst in Stein gemeißelt und auf Steam gibt und das Entwicklungsteam der Orbitfold Studios jetzt mit auf den Weg, was in der heimischen Rechenmühle mindestens und im Optimalfall verbaut sein muss.

Passend dazu: Neue NVIDIA-Grafikkarten – Über 70 Spiele sollen direkt zum Start stark profitieren

Bei den drei Konfigurationen handelt es sich um die Minimum-, die Empfohlen– sowie die Ultra-Variante, die wir einmal nachfolgend übersichtlich für euch festgehalten haben:

Minimum (1080p / 30 FPS / niedrig) Empfohlen (1080p / 60 FPS / hoch) Ultra (2160p / 144 FPS / ultra) CPU Intel Core i7-8600 oder AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-10700 oder AMD Ryzen 5 5600

Intel Core i7-12700K oder AMD Ryzen 7 7700X RAM 16 GB 16 GB 32 GB RAM GPU Nvidia RTX 3060 Ti Nvidia RTX 4070 Nvidia RTX 5080 Speicher 50 GB SSD 50 GB SSD 50 GB SSD Die Systemanforderungen von Half-Life 2 RTX im Überblick

Besonders auffällig hierbei: Schon die Mindestanforderungen umfassen den Einsatz von DLSS, sprich: Ohne eine entsprechende Grafikkartengeneration seid ihr aufgeschmissen. Für die Ultra-Einstellungen empfiehlt man sogar eine Nvidia RTX 5080 – eine Karte, die ihr aufgrund ihres gerade erst erfolgten Launches nicht nur teuer, sondern womöglich gar nicht erst zu erstehen bekommt.

Wer es etwas ausführlicher mag, der wirft wie bereits erwähnt am besten einen Blick auf die entsprechende Steam-Seite. Weitere Infos zur Demo von Half-Life 2 RTX findet ihr bei uns, außerdem verraten wir euch in unserem ausführlichen Test zum Original, warum Half-Life 2 ein Shooter für die Ewigkeit ist.

Quelle: Steam