Das 20. Jubiläum von Half-Life 2 ist gekommen und wieder gegangen – mitgenommen haben wir Infos wie: Das in Fankreisen legendäre Episode 3 scheiterte seinerzeit auch an den personellen Ressourcen, abberufen zum ersten Left 4 Dead. Dass Valve für Half-Life 2: Episode 3 immerhin eine Frost-Waffe entwickelt hatte, einen neuen, Blob-artigen Gegnertyp einführen wollte, haben wir außerdem erfahren.

Von diesem späten Info-Segen unberührt bleibt die hopsgegangen dritte Episode, eine Narbe für jeden Half-Life-Fan. Davon unbeeindruckt hat ein ambitioniertes Fan-Projekt wie ein Project Borealis mit einer spielbaren Demo Valve gezeigt, wo Gordon Freeman die Brechstange schwingt (nämlich im frostigen Ravenholm). Jetzt meldet sich das andere, große Fan-Projekt zu Episode 3 zurück – mit einem stimmungsvollen Trailer und einer besonderen Ankündigung.

Half-Life Interlude: Wann erscheint die Demo zu Episode 3?

Was wir im Verlauf des brandneuen, fast eineinhalbminütigen Trailers zu sehen bekommen, könnte stimmungsvoller kaum sein. Wie schon in den vor einigen Wochen veröffentlichten Gameplay-Videos zu Half-Life: Interlude, entführen uns die Bewegtbilder zu einer von einer Radarkuppel überschatteten Forschungstation – immer die ikonische Gravity Gun im Anschlag. Aus dem Hintergrund hören wir die Stimme des ominösen G-Mans – der uns ins Ohr haucht: „Was haben Sie sich erhofft, hier zu finden, Mr. Freeman? Rettung?“

Dann tritt unsere Verbündete Alyx Vance durch eine geöffnete, lichtdurchflutete Tür – irgendwo in einer finsteren Zwischenwelt in diesem Trailer.

Die Dramatik spitzt sich weiter zu, als unser Regierungsmann mit dem Aktenkoffer bei Sekunde 25 davon spricht, die Zeit würd uns davonlaufen. Dann flitzt ein Kanonenboot der außerirdischen Combine über unserem Kopf hinweg – und der Trailer enthüllt bei Sekunde 40 ein Datum: den 25. Dezember. An diesem Stichtag soll also eine spielbare Demo zu Half-Life: Interlude erscheinen. Dann dürfen wir die Story von Half-Life 2: Episode 3 im Rahmen dieser Demo erleben – zusammen mit „neuen Umgebungen, Gegner“, wie es in der Videobeschreibung heißt.

Mit Interlude haben sich die Kreativen eines Mammutprojekts angenommen, denn das Fan-Projekt soll der Qualität eines offiziellen Valve-Titels gleichkommen. Zusammen mit der Termin-Bekanntgabe für den Demo-Release wurde jetzt auch eigens für Half-Life: Interlude eine Webseite eingerichtet. Dort werdet ihr weitergeleitet zu den entsprechenden Auftritten auf Mod DB und Discord – oder schließt euch den Entwickler*innen tatkräftig an. Der Button „Tretet dem Team bei“ lädt dazu ein.

Was wird uns mit Half-Life: Interlude erwarten?

Zur Erinnerung: Half-Life: Interlude wird in Eigenregie erzählen, was Valves Chef-Autor Marc Laidlaw augenzwinkernd als kaum getarnte Fan-Fiction Epistle 3 publik gemacht hat. Apropos Alyx Vance, Vortigaunt-Aliens & Co.: Dank der neuen Dokumentation in Spielfilmlänge erfahrt ihr, was Gabe Newell und Team ursprünglich mit Half-Life 2: Episode 3 vorhatten.

