Half-Life 2 kostenlos: Nur noch heute gibt es den Shooter-Kracher für 0 Euro

Am 16. November 2004 erschien nach jahrelanger Entwicklung und einem riesigen Leak-Skandal Half-Life 2 – Valve sollte endgültig unter Beweis stellen, dass sie ihr Handwerk wirklich verstehen. 20 Jahre später könnt ihr euch von dem Meisterwerk selbst überzeugen, falls noch nicht geschehen.

Anlässlich des runden Geburtstags verschenkt Steam nämlich den Shooter. Nicht nur das: Auch die beiden später veröffentlichen Episoden 1 und 2 sind Teil des Pakets. Aber ihr müsst schnell sein, denn die Aktion läuft nur noch wenige Stunden.

Half-Life 2 kostenlos: Wie erhalte ich den Shooter?

Um Half-Life 2 inklusive der Episoden kostenlos zu erhalten, müsst ihr lediglich den Steam-Shop besuchen. Auf einer speziell eingerichteten Seite zum 20-jährigen Jubiläum des glorreichen Shooters könnt ihr die Lizenz auf eurem Account aktivieren. Es handelt sich dabei nicht um einen temporären Zugang, sondern ihr könnt das Spiel jederzeit wieder herunterladen und spielen.

Allerdings müsst ihr euch beeilen: Laut Valve läuft die Aktion bis zum 18. November, genauer gesagt bis 19:00 Uhr an dem Tag. Seid ihr zu spät, müsst ihr leider zum digitalen Geldbeutel greifen, sofern ihr Interesse habt.

Auch wenn Half-Life 2 mindestens in den regelmäßigen Steam-Sales nicht gerade teuer ist und schon einige Jahre auf dem Buckel hat: Wer den einst revolutionären Shooter noch nicht besitzt, sollte spätestens jetzt mit der Gratis-Aktion zugreifen. Allein für den Spaß mit der Gravity Gun lohnt sich der Ausflug in die City-17.

Solltet ihr Half-Life 2 bereits besitzen, eventuell schon mehrfach durchgespielt haben, dann könnt ihr euch trotzdem über das Jubiläum freuen: Dank eines Updates gibt es frische Inhalte und technische Verbesserungen, mit denen manch einer vielleicht gar nicht mehr gerechnet hat.

Zum einen könnt ihr nun auch in Half-Life 2 eine Version mit Kommentar der Entwickler*innen spielen. Damit könnt ihr an einigen Ecken des Spiels ein paar interessante Einblicke erhalten, unter anderem warum bestimmte Elemente so sind, wie sie eben sind. Aber damit nicht genug.

Es gibt ab sofort Unterstützung für Widescreen-Monitore, für den Steam Workshop und eine angepasste Steuerung fürs Steam Deck. Darüber hinaus haben die Entwickler*innen ein paar Bugs aus der Welt geschafft oder bestimmte grafische Elemente wiederhergestellt.

Zu guter Letzt sind jetzt die beiden Episoden von Half-Life 2 nativ im Spiel inbegriffen, sprich ihr könnt sie direkt aus dem Hauptmenü heraus starten. Falls ihr die Kampagne von Anfang an spielt, gibt es darüber hinaus einen nahtlosen Übergang.

Riesige Dokumentation veröffentlicht

Noch immer nicht genug? Richtig: Valve hat noch ein weiteres Geschenk anlässlich des Jubiläums veröffentlicht. Zusammen mit Secret Tape hat man an einer zweistündigen Dokumentation gearbeitet, die ihr euch jetzt kostenlos auf YouTube ansehen könnt. „Es geht auch darum, wie uns das Geld ausgegangen war. Wie wir gehackt wurden und eine frühe Version im Internet auftauchte. Wie wir von unserem Publisher verklagt wurden. Wie wir versuchten, Steam zu entwickeln“, so Valve auf der 20th Anniversary-Seite.

Weiter geht’s: Zusätzlich könnt ihr euch auf YouTube drei verschiedene Gameplay-Präsentationen von Half-Life 2 zu Gemüte führen. Einerseits die bekannte von der E3 2003, aber auch ein Jahr zuvor wollte Valve den Shooter schon der Weltöffentlichkeit präsentieren. Am Ende entschied man sich dagegen, aber jetzt könnt ihr euch selbst davon überzeugen. Noch ganze zwei Jahre früher präsentierte Valve auf der damaligen Computergrafikkonferenz SIGGRAPH eine erste Version des Shooters.

Zum Schluss verschenkt Valve außerdem die Soundtracks zu Half-Life 2, Episode 1 und Episode 2, die ihr euch über Steam herunterladen könnt. Alternativ gibt es sie aber auch auf bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Music. Und falls ihr übrigens gerade dabei seid: Ihr könnt jetzt auch ein spannendes Fan-Projekt zu Half-Life kostenlos ausprobieren.

