Half-Life 2 überrascht Fans mit brandneuem Update – das „hat 15 Jahre gedauert“

Was ist ein absoluter Meilenstein im Ego-Shooter-Genre und eine Fortsetzung aus dem Hause Valve – wobei die Überschrift die Antwort natürlich längst vorweggenommen hat: Half-Life 2 lautet die Antwort, wurde jetzt am 23. Juli mit einem brandneuen Update beschenkt. Doch warum nach all den Jahren eigentlich?

Der Umfang des Updates ist recht überschaubar, setzt sich aus drei Punkten zusammen – und zwar wurde ein Fehler behoben, weswegen einige NPCs im Level Entanglement durch Wände geflutscht sind. Auch wurde der ärgerliche Umstand beiseite geschoben, dass Alyx bei einer bestimmten Stelle im selben Level den Weg blockierte – und somit das Weiterkommen im Spiel verhindern könnte. Ein anderer, behobener Fehler ist jedoch deutlich spektakulärer.

„Es hat 15 Jahre gedauert, das Problem zu beheben“, kommentierte ein*e Twitter-Nutzer*in unter eine Twitter-Meldung zum neuesten Update zu Half-Life 2 – und hat sich damit womöglich verrechnet. Immerhin besteht das vom User angesprochene Problem offenbar seit dem Jahr 2007, also bereits seit 18 Jahren. Aber egal, ob jetzt 15 oder 18 Jahre – der Umstand bleibt, dass Valve 2007 nicht nur Half-Life 2: Episode 2 herausgegeben hat, sondern im Zuge davon auch die Physik-Engine des Hauptspiels nochmal aufgemöbelt wurde. Mit bleibendem Effekt …

Twitter-Posting von bekanntem Fan-Account:

Im selben Update heißt es nämlich auch: „Die Geschwindigkeit des Zuges zum Ende von Highway 17 hin wurde wiederhergestellt, um sich dem ursprünglichen Schwierigkeitsgrad anzugleichen“. Wie unsere englischsprachigen Kolleg*innen von Rock Paper Shotgun angemerkt haben, nähert sich uns in eben jenem Level ein Zug. Wir als Spieler*in befinden uns zu diesem Zeitpunkt in einem fahrbaren Buggy – als der Zug urplötzlich auf Kollisionskurs geht, uns entgegenprescht.

Die betreffende Stelle wird in einem YouTube-Video ab Sekunde 15 eindrücklich demonstriert. Der Zug droht Gordon und Buggy unter sich zu begraben, als der Spielende in letzter Sekunde das Gaspedal durchdrückt, entlang der Bahngleise weiter nach vorne schmettert – sich schließlich mit schnaufendem Buggy-Motor auf das leerstehende Nebengleis flüchtet. Eine dramatische Szene aus Half-Life 2, die sich ins Gedächtnis vieler Spieler*innen eingebrannt haben dürfte.

Nach dem Update aus dem Jahre 2007 war es zwar nicht unmöglich, vor dem Zug auf Nebengleis auszuweichen, doch deutlich herausfordernder, denn zuvor war es allemal. Seither lautete die Devise für die meisten Spieler*innen: Mit dem Buggy in den Rückwärtsgangs schalten, bis man sich auf sicherem Grund befindet – und den fraglichen Zug einfach vorüberziehen lassen.

Doch dank des Updates vom 23. Juli können wir als Brechstangen-Badboy Gordon endlich wieder das Duell Buggy gegen Zug für uns entscheiden. Wer hingegen Half-Life 2 mit zeitgemäßen Raytracing-Effekten erleben möchte, könnte leider schnell frustriert werden.

Quellen: Twitter / @LambdaGen, @CadBrad, Rock Paper Shotgun, YouTube / @TheMachine11000