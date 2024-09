Half-Life 2 erstrahlt im neuen Glanz: Shooter-Sensation wieder Grafik-Gott

„Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen“, schwadronierte der mysteriöse G-Man damals im Jahr 2004 in der Eingangssequenz von Half-Life 2. Fantastisch frisch sieht heute anno 2024 der neueste Trailer zu einem ambitionierten Fan-Projekt aus, welches den allseits beliebten Valve-Klassiker, der damals auch die Vertriebsplattform Steam angestupst hat, nochmal groß herausbringt.

Das verblüffende Tüftler-Projekt, welches jedem Fan von City 17, Gravity Gun und Alyx Vance vertraut sein dürfte, kommt jetzt mit einem neuen Trailer um die Ecke und liefert brandneue Schauwerte, diesmal aus dem Level Nova Prospekt aus Half-Life 2 – dem laut Metacritic am besten bewerteten Half-Life mit einem Metascore von 96 und einem 9.1-User Score.

Half-Life 2 verfolgt von Strahlen – die Stalker mal anders

Raytracing, zu Deutsch Strahlenverfolgung, ist einerseits eine optisch beeindruckende Technologie, die so manche Grafikkarte in die Knie zwingt, andererseits lässt sich gefühlt längst nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie viele Retro-Games mit RTX, wie die Technologie im Kürzel heißt, in jüngster Zeit aus dem Boden gestampft wurden.

Da wäre etwa die Action-Flugsimulation Descent (1995), jene Studierende Breda University of Applied Science das Raytracing-Upgrade verpasst haben. Oder die ursprüngliche Shooter-Königin Half-Life (1998), dieselbe ebenfalls grafisch aufgepeppt wurde – natürlich mit Strahlenverfolgung. Und auch Quake 2 (1997) wurde längst vom Karlsruher Institut für Technologie via RTX veredelt. Woran gerade Orbifold Studios sitzt, schlägt in eine ähnliche Kerbe – aber doch ganz anders, weil Half-Life 2 für viele Spieler*innen eine Sonderstellung in der Gaming-Historie einnimmt.

Display content from YouTube

Der jetzt veröffentlichte Trailer zu Half-Life 2 RTX also zeigt den altbekannten Level Nova Prospekt – nur diesmal mit zeitgemäßen Licht- und Schatteneffekten. Wir erinnern uns: Innerhalb von Half-Life 2 handelt es sich bei Nova Prospekt um ein ehemaliges Gefängnis, übernommen von den Menschen feindlich gesonnenen Combine. Als Gordon Freeman drangen wir, zusammen mit einem Schwarm Ameisenlöwen (im Original: Antlions) in den Komplex, um den Combine den entscheidenden Schlag zu verpassen und den Aufstand in City 17 loszutreten.

Wer steckt Gordon eigentlich die Strahlen unter den HEV-Anzug?

Orbifold Studios versteht sich als Kollektiv verschiedener Entwickler*innen, „die Half-Life lieben“, heißt es auf dem Webauftritt. Dabei setzt sich das Team aus Personen zusammen, die sich für nicht minder beeindruckende Modding-Projekte wie Half-Life 2: VR oder Raising the Bar: Redux verantwortlich zeichnen. Und anscheinend ist Half-Life 2 RTX wirklich kein Fliegengewicht: Nicht nur Raytracing wird integriert, auch Assets aus dem Spiel werden runderneuert – und anschließend der Community kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wer sich berufen fühlt und am besten noch das nötige Knowhow mitbringt, kann sich sogar beim Team über ein leicht auszufüllendes Formular bewerben. Was wir dann im Trailer oben zu sehen bekommen, sieht tatsächlich so gut aus, wie wir uns heute an Half-Life 2 erinnern. Das Spiel aus Licht und Schatten ist feiner, Assets und Texturen sehen deutlich detaillierter aus, Gegnermodelle machen merklich mehr her – aber eines bleibt gleich: Die Action ab Minute 1:02 ballert genauso brachial, angestachelt von der Musik von Kelly Bailey.

Display content from Twitter

Nebenbei bemerkt ist das nicht der Erste, dieses Jahr veröffentlichte Trailer zu diesem RTX-Projekt. Schon im April wanderte eine ähnlich sehenswerte Vorschau durch Netz, zeigte mit Sägeblättern, Headcrabs und Flammenwänden, wie in Ravenholm von, nun ja, Strahlen verfolgt wird.

Apropos Shooter aus der Klassik-Sektion im neuen Gewand: Selbst die PlayStation-Version von Quake 2 dürfte in wenigen Wochen neu aufgelegt werden.

