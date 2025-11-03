Half-Life 3: Erster Trailer in Aussicht – “Lasst uns beten“

HLX – drei Buchstaben, in die Fans rund um Gordon Freeman und seinem Befreiungsschlag gegen die außerirdischen Combine ihre gesamte Hoffnung legen. Hinter dem Kürzel verbirgt sich nämlich das, wohinter Expert*innen aus dem Valve-Kosmos ein Half-Life 3 vermuten – allen voran Tyler McVicker.

McVicker ist in der Valve-Szene kein Unbekannter – und einer der großen Antreiber hinter jedweden Spekulationen zu einem neuen Half-Life-Spiel. In regelmäßigen Abstanden veröffentlicht der Fachmann ausführliche Analyse-Videos zu eben jenen HLX-Dateien. Sein neuester YouTube-Clip hierzu, mit der Nummer 15, wurde jüngst herausgebracht – wobei jene Stelle im Video gerade Fan-Hoffnungen schürt, die ab Minute 15 beginnt.

Half-Life 3: „Der richtige Trailer zum falschen Zeitpunkt, Mister Freeman?“

Tatsache ist: Mit dem neuesten seiner zahlreichen Analyse-Videos zu HLX, sorgt TylerMcVicker mal wieder für Aufsehen in der Community zu Half-Life 3 – schließlich wurde sein YouTube-Video bis dato über 120.000 Mal aufgerufen, in den Kommentaren stapeln sich mehr als 1.000 Wortmeldungen (Stand: 3. November). „Der Jahrestag steht kurz bevor. Lasst uns beten„, schrieb sogar @Jclarkis, spielt damit auf den Umstand an, dass Half-Life 2 am 16. November 2004 seinen Release feierte. Doch was genau ist nun Grund für all die Aufregung?

Besagtes YouTube-Video:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„[…] das gerade im Umlauf befindliche Gerücht lautet, dass Arbeit am Trailer [zu Half-Life 3] stattfindet“, gibt McVicker bei Minute 15, Sekunde 50 zu Protokoll. Weiter sagt er, die Herangehensweise bei Valve unterscheide sich grundlegend von jener, wenn ein anderes „Triple-A-Studio einen Trailer macht“. Anstatt ein Jahr vor dem Release ein Spiel mit einem Trailer zu bewerben, liegen beim Entwicklungsstudio aus Bellevue, Washington – wie McVicker betont – „Bekanntmachung und Launch sehr stark beieinander“. Als Beispiel hierfür nennt er Half-Life: Alyx, also jener VR-Titel, bei dem Valve mit einer ähnlichen Werbestrategie fuhr.

Lesetipp: „Beste Half-Life-Mod“ – hat mich aus den Latschen gekippt

Anders gesagt: Im Hause Valve, so unterstreicht es McVicker, liegen Trailer- und Spiel-Release deutlich näher zusammen als bei anderen, großen Studios. Dieser Logik folgend, wäre ein veröffentlichter Trailer zu Half-Life 3 – oder ein anderer Titel, der sich hinter dem Kürzel HLX verbirgt – gleichbedeutend mit einem baldigen Veröffentlichungszeitpunkt des fertigen Produkts.

Es lässt sich nicht stark genug hervorheben, dass sich Tyler McVicker als häufig zitierte Quelle zur Welt von Valve etabliert hat. Dennoch müssen die Gerüchte zu HLX allgemein und einem Trailer zu Half-Life 3 speziell mit einer gesunden Portion Skepsis genossen werden. Für Fans lohnt übrigens der Blick zurück auf Anfang des Jahres, als der Wirbel mit den HLX-Dateien erst losging, beziehungsweise der G-Man höchstpersönlich Half-Life 3 in Aussicht stellte.

Quellen: YouTube / @TylerMcVicker1, @Jclarkis