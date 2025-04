Half-Life 3-Geheimnis: Valve-Mitarbeiter verraten jetzt „viel zu viel“

Es will und will sich einfach nicht beruhigen – das News-Karussell zu Half-Life 3. Nachdem zum Jahreswechsel von internen Spieletests bei Entwicklungsstudio Valve die Rede war, Mike Shapiro als Sprecher der mysteriösen G-Mans mit einem Promo-Video die Gerüchteküche weiter erhitzt hat, hat sich Evgeniy Evstratiy vor wenigen Tagen vor ein Podcast-Mikrofon gesetzt.

Evstratiy ist seit etwas mehr als zwei Jahren als Concept Artist beim namhaftem Studio aus Bellevue, Washington beschäftigt. Bei einer Podcast-Folge des Formats CG Voice Podcast behauptete er, im Raum gewesen zu sein, „in dem Half-Life 3 entwickelt wird“. Jetzt hat sich Valve-Experte Tyler McVicker den Aussagen Evstratiys und anderer Valve-Mitarbeitenden in einem brandneuen Analyse-Video gewidmet – worin weitere Stimmen aus den Reihen rund um Gabe Newell zutage gefördert werden.

Half-Life 3: neues Analyse-Video vom Valve-Experten

„Die Mitarbeitenden von Valve können nicht aufhören, über Half-Life 3 zu reden – und in einigen Fällen sagen sie viel zu viel“, so die Videobeschreibung zum McVickers neuestem YouTube-Video. Hinter dem Titel “Valve Just Can’t Help Themselves – HLX Files #10” setzt der Kenner des Valve-Kosmos die Analysebrille auf, um aufzeigen: „[…] in letzter Zeit wirkt es so, als könne es das Team nicht abwarten, darüber [Half-Life 3] zu sprechen“.

Neben oben erwähnten Statement von Evgeniy Evstratiy, führt McVicker ein kürzlich erfolgtes Posting eines Valve-Mitarbeitenden im Forum der auf Technologiethemen spezialisierten Webseite Ars Technica auf. Doch damit nicht genug: Ungefähr ab Minute eins, Sekunde 53 sagt der Experte: „Leute, die ihr kennt, bekannte Vale-Personen, […] sagen ebenfalls zu viel“. Als konkretes Beispiel nennt McVicker einen Ben Burbank.

Im YouTube-Video findet ihr die Stelle zum Forum-Posting bei Minute eins, Sekunde 22:

Der Mann ist seit mittlerweile über sieben Jahren bei Valve als Programmierer beschäftigt, davor war er bei Campo Santo beschäftigt – das Studio hinter dem innovativen Kulthits Firewatch wurde bekanntermaßen im Jahr 2018 von Valve aufgekauft. Infolgedessen hat Burbank auch am VR-Titel Half-Life Alyx mitgearbeitet, zu dessen Entwicklung der Programmierer und andere Beteiligte Einblicke gewährt haben. Unter anderem bei einem Seminar zum Thema Storytelling in Videospielen am Polytechnischen Institut von Leira im Dezember 2024.

Weitere Hinweise zu Half-Life 3 aufgetaucht …

McVicker zitiert Programmierer Ben Burbank aus dem Seminar mit folgendem: „Größtenteils arbeite ich hier bei Valve an Gameplay-Systemen, also daran, was ein Spielender tut, was eine NPC tut, was einen Funken auslöst, wenn ein Kerl einen Hebel […] umlegt. Das kann auch komplexe Spielsysteme beinhalten, zum Beispiel wie sich Wasser verhält oder wie ein Physiksystem funktioniert, wenn sich die Schwerkraftregeln ändern“, so Burbank damals.

Eine laut McVicker entlarvende Aussage, da „Valve niemals ein Spiel veröffentlicht hat, welches das Verändern von Schwerkraftregeln beinhaltet“. Jedoch „HLX hat Systeme mit Veränderungen bei der Schwerkraft“, McVicker weiter. Zu solchen Oberflächen, die sich abhängig von ihrer Beschaffenheit in Half-Life 3 verändern sollen, hat McVicker Ende 2024 berichtet. Dazu gesellt sich laut Valve-Superfan der mutmaßliche Umstand, dass jetzt wohl wiederholt „Valve-Mitarbeitende das Thema Half-Life 3 ansprechen“ – wie wieder aus einem vertrauenswürdigen Forum-Posting wieder auf Ars Technica hervorgehen soll.

Anders gesagt: Die Rufe aus der Gerüchteküche zu einem Half-Life 3 wollen einfach nicht verstummen.

