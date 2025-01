Half-Life 3 oder doch nur ein guter Troll? Der G-Man ist wieder da

Das Jahr 2025 beginnt mit einem echten Knaller – oder doch nicht? Rund um Silvester brodelt die Gerüchteküche zu Half-Life 3 so heiß wie selten zu vor. Möglicherweise könnte der Shooter tatsächlich Wirklichkeit werden.

Also vielleicht. Ganz genau wissen wir es nicht, denn natürlich halten sich Valve und Gabe Newell mit irgendwelchen Ankündigungen zurück. Nur einer lässt derzeit ein wenig durchklingen, dass Half-Life 3 wirklich kommt. Oder er führt die Fans ganz bewusst in die Irre. Was ist da los, lieber G-Man?

Half-Life 3: Der G-Man teasert

Der Beginn der aktuellen Half-Life-Diskussion entspringt den Äußerungen Mike Shapiros. Hinter dem Namen verbirgt sich niemand geringeres als der Synchronsprecher des G-Man, also der mysteriösen Entität, die bislang in verschiedenen Half-Life-Spielen einen Auftritt hatte.

Lese-Tipp: Fans arbeiten an ihrer eigenen Version von Half-Life 2: Episode 3 und eine Demo ist bereits spielbar.

Normalerweise hält sich Shapiro in den sozialen Netzwerken mit eigenen Aktivitäten sehr zurück. Zuletzt veröffentlichte er Beiträge, als gerade Half-Life Alyx erschienen ist, ansonsten herrscht absolute Stille. Bis zum 31. Dezember 2024: Aus dem Nichts meldete sich Shapiro auf Twitter zurück. Der Inhalt? Ein 29-sekündiges Video, in der er in seiner bekannten G-Man-Stimme ein paar Worte zum Jahreswechsel vorliest.

Versehen ist der Tweet mit Hashtags Valve, Halflife, GMan und 2025 – ein Indiz, dass der Beitrag auch tatsächlich in Verbindung mit der legendären Shooter-Reihe steht. Die Veröffentlichung um Punkt 23:00 Uhr lässt darüber hinaus die Vermutung zu, dass der Zeitpunkt vollkommen bewusst gewählt worden ist. Aber was heißt das nun für ein neues Half-Life?

Freut euch nicht zu früh

Erst einmal: Gar nichts. Schließlich ist Shapiro kein Angestellter bei Valve und Half-Life 3 wird zu keinem Zeitpunkt des Tweets erwähnt. Es verwundert somit kaum, dass sich nicht wenige Fans skeptisch zeigen und nicht so recht daran glauben, dass Half-Life fortgesetzt wird.

Andere wiederum sind trotzdem bereits im Hype-Modus und freuen sich angesichts dieses ungewöhnlichen Lebenszeichens. Immerhin ist Shapiro nicht unbedingt bekannt dafür, die Half-Life-Fans hinters Licht zu führen oder hier einfach nur plump die Werbetrommel für sein 2024 veröffentlichtes Album zu rühren. Trotzdem schwanken die Kommentare zwischen „Bitte gib mir keine Hoffnung“ und „Es passiert nie etwas“.

Der Tweet Shapiros kommt nichtsdestotrotz zu einer Zeit, in der ein neues Half-Life nicht völlig unrealistisch ist. In letzter Zeit hat die Masse an Gerüchten wieder zugenommen, zuletzt hieß es sogar, dass Half-Life 3 bereits intern gespielt werden soll. Wir sind gespannt.

Quelle: Twitter / @mikeshapiroland, Reddit / Ok_Look8364