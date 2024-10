Half-Life 3: Bekannter Insider packt neue Infos aus – „verdammt verrücktes Spiel“

Der in Fan-Kreisen bekannte YouTuber Tyler McVicker ist überzeugt: Hinter dem kryptischen Kürzel HLX verbirgt sich nicht nur irgendein vollwertiges Spiel, dass sich aktuell bei Valve in Entwicklung befindet, sondern ein Half-Life 3. So weit, so bekannt, so spekulativ.

Jetzt hat derselbe Insider ein neues YouTube-Video veröffentlicht, in dem er die neuesten Ergebnisse seiner Datenanalyse präsentiert. Ein langwieriger Vorgang, der jetzt mitunter drei neue, wissenswerte Informationen zutage gefördert hat. Wichtige Bemerkung vorab: Diese neuen Info-Schnipsel sind genau das – kleine Puzzleteile, die Stück für Stück den Nebel rund um Valves Projekt lichten könnten.

Drei neue Einsichten und Hinweise zu Half-Life 3 – alles Spekulation

Dass Half-Life 3 innerhalb der Community sowas wie Legenden-Status innehat, nicht ganz, aber doch vergleichbar mit Duke Nukem Forever von 3D Realms damals, dürfte selbst Gelegenheitsspieler*innen vertraut sein. Jedenfalls: Gerade die zutage geförderten Informationen rund um den namhaften Insider Tyler McVicker zu den HLX-Dateien nähren die Gewissheit, bei Valve befindet sich auch dieser Tage tatsächlich ein Half-Life 3 in der Mache.

Nun hat derselbe Experte ein kaum mehr als zehnminütiges YouTube-Video veröffentlicht, in dem er drei wichtige, neue Punkte herausarbeitet. Dieselben sind laut seiner Aussage verheißungsvolle Hinweise für ein in Entwicklung befindliches Half-Life 3. Die drei Punkte betreffen: „Interaktionen mit der Spielewelt“, „Das Verhalten von Nichtspielercharakteren“ und „Frisches neues Personal bei Valve“.

„Interaktionen mit der Spielewelt“ in Half-Life 3

Ab Minute drei im Video widmet sich McVicker der Oberflächensimulation. In den von ihm untersuchten Dateien deute einiges darauf hin, dass „abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit, der Widerstand eines Reifens [bei einem Fahrzeug] unterschiedlich ausfällt – nicht nur basierend auf der Art der Oberfläche, sondern auch abhängig von unterschiedlichen Temperaturen und Flüssigkeiten.“ Was sich erstmal kryptisch liest, könnte in einem fertigen Spiel schlichtweg bedeuten, dass eine Reifenoberfläche je nach Untergrund verschieden reagiert.

„Wir haben Oberflächeneigenschaften für Blut, Benzin, Kontakt mit weichen Objekten“, führt McVicker weiter aus – und ergänzt: Sowas wie Einschusslöcher sollen die Eigenschaften von Oberflächen auch beeinflussen. Diese Hinweise deuten auf eine Spielewelt mit zerstörbaren Oberflächen hin – oder zumindest relativ aufwendige Wechselwirkungen zwischen den Aktionen von Spieler*innen und der Level-Geometrie.

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video jedenfalls sorgt die Aussicht auf eine zerstörbare Level-Architektur für Euphorie – wofür Wortmeldungen wie „Das wird ein verdammt verrücktes Spiel“ oder „HL 3: Realistischer Welt-Simulator“ stehen.

„Das Verhalten von Nichtspielercharakteren“ & „Frisches neues Personal bei Valve“ – für Half-Life 3?

Einblicke darin, wie Nichtspielercharaktere in diesem spekulativen Half-Life 3 ausgestaltet sind, erhaltet ihr ungefähr ab Minute vier. Der Insider fängt an mit „Das Verhalten der NPCS ändert sich auch, abhängig davon, welche Waffe ihr ausgerüstet habt“, erzählt dann weiter: „Das ist im Grunde das, was es schon in Half-Life 2 gab. Aber es geht noch einen Schritt weiter. Das Ganze umfasst nicht nur NPCs oder Gegner, sondern auch die [Level-]Geometrie. Auch diese Oberflächeneigenschaften werden nicht nur vom Spieler, sondern auch von den NPCs beeinflusst.“

Sollten es McVickers Beobachtungen in ein fertiges Spiel schaffen, wären also nicht nur wir als Spieler*in von dieser Wechselseitigkeit mit der Spielwelt betroffen, sondern auch Nichtspielercharaktere. Der letzte Info-Happen, den uns Tyler McVicker hinwirft, betrifft die zahlreichen Neuanstellungen, welche Valve nach seinen Worten innerhalb kurzer Zeit getätigt hat. Wie er sagt, habe Valve „zwischen den Jahren 2021 und 2023 begonnen, Leute aus der ganzen Branche einzustellen, und zwar viel schneller als zuvor.“

„Wenn man sich die LinkedIn-Seiten verschiedener Designer ansieht, weiß man, dass Leute von iD Software, Sucker Punch, MachineGames, Insomniac Games und Naughty Dog jetzt alle bei Valve sind. Und diese Leute sind fast ausschließlich Künstler und Level-Designer.“ Unter den aufgeführten Neuzugängen befinden sich auch, wie es McVicker beschreibt, ehemalige Valve-Mitarbeitende, die jetzt zu Gabe Newells Firma zurückkehren. Darunter: Die Person hinter der in der Community bekannten Modifikation Half-Life: C.A.G.E.D. Das und mehr berichtet der Experte ungefähr ab Minute sechs.

Falls ihr C.A.G.E.D. noch nicht kennt: Dieser nicht mal einminütige Trailer verschafft euch einen Eindruck von dieser Singleplayer-Erfahrung. Die Bewertungen der Veröffentlichung aus dem Jahre 2017 fallen bei Steam nebenbei bemerkt „sehr positiv“ aus.

Apropos Gordon Freeman, Vortigaunt-Aliens & Co.: Half-Life Alyx könnt ihr jetzt auch ohne VR-Brille spielen – dank einer kostenlosen Mod.

