Half-Life 3: Insider spricht über kontroverse Zukunft des Shooters – „Gefällt mir auch nicht wirklich“

Hätten wir für jedes Half-Life 3 Gerücht einen Euro bekommen, dann könnten wir vermutlich längst so reich sein wie Valve-Chef Gabe Newell. Dem ist aber nicht so, dennoch wird es um eine mögliche Fortsetzung der Shooter-Legende nie ruhig.

Die jüngsten, vermeintlichen Informationen stammen aus der Feder beziehungsweise aus dem Mund von Gabe Follower. Der durchaus bekannte Insider möchte abermals spannende Dinge aus dem Valve-Umfeld bezüglich der Zukunft von Half-Life erfahren haben. Der dritte Teil, der ja immer noch nicht offiziell angekündigt ist, soll wohl etwas kontrovers enden.

Half-Life 3 ist das Ende vom Freeman

Kurze Erinnerung: In Half-Life und Half-Life 2 sind wir in die Rolle von Gordon Freeman geschlüpft. Seines Zeichens begnadeter Physiker und besonders gut darin, Headcrabs und anderen Feindwesen mit der Brechstange eins überzuziehen. Auch in Half-Life 3, sofern es denn existiert, werden wir wohl noch einmal den stummen Doktor spielen – womöglich aber ein letztes Mal.

Dies behauptet zumindest Gabe Follower in einem jüngst veröffentlichten Video auf YouTube. Seinen Informationen zufolge soll Half-Life 3 „das Ende von Gordons Abenteuer sein“. Derzeit würde es auf ein wirkliches Finale hinauslaufen, ganz ohne Cliffhanger. Einige Entwickler*innen hätten deshalb intern den Brechstangen-Shooter bereits als „Abschiedsgeschenk an die Community“ bezeichnet.

Lesetipp: Half-Life 3 ist „definitiv in Entwicklung“, sagt auch ein anderer Insider

„Ich verstehe, dass dies einige Leute verärgern könnte, und mir gefällt es auch nicht wirklich […]. Vielleicht wird es in Zukunft einige Spin-Offs im Half-Life-Universum geben, aber der Handlungsbogen der Hauptfiguren wird mit dem Finale des Spiels enden“, schließt Gabe Follower seine Ausführung zum Thema ab.

Ankündigung vielleicht dieses Jahr

Ob Gabe Followers Aussagen hinsichtlich eines Half-Life 3 ins Schwarze treffen, bleibt wie immer abzuwarten. Bislang handelt es sich nämlich nicht um bestätigte Tatsachen, weshalb ihr eine gesunde Portion Skepsis im Gepäck haben solltet. Nicht nur, weil wir schon seit gefühlt einer halben Ewigkeit auf ein Half-Life 3 warten.

Angeblich soll 2025 aber tatsächlich das Jahr werden, in dem Gordon Freeman seine große Fortsetzung bekommt. Vorerst kehrt der Physiker aber runderneuert mit Half-Life 2 RTX zurück, dessen Demo vor kurzem veröffentlicht wurde.

