Half-Life 3: Lebenszeichen der Shooter-Offenbarung auf Steam vermutet

Dass sich gefühlt die ganze Welt ein Half-Life 3 wünscht, ist einerseits verständlich. Schließlich haben Half-Life (1998) und Half-Life 2 (2004) sowas wie Legendenstatus inne – und auch ein Half-Life: Alyx (2020) hat den Bereich Virtual Reality vorangebracht. Andererseits treibt die Suche nach Anzeichen zu einem Half-Life 3 schon seltsame Blüten.

Aktuellstes Beispiel: Ein bestimmter Eintrag auf SteamDB. Was genau hinter dem kryptischen Kürzel „Unknown App 3488080“ steckt, wird in der Gaming-Community auf Reddit hitzig diskutiert. Zuletzt erfuhr der ominöse Eintrag auf Steam am 15. Februar ein Update. Was sich genau dahinter verbergen könnte, wollen die Nutzer*innen übrigens bereits herausgefunden haben.

Anzeichen für Half-Life 3 auf Steam entdeckt – wohl eher nicht

Noch am 17.02. wurde auf Reddit das Gespräch mit dem Titel „Nicht näher bestimmtes Valve-Spiel wurde Steam hinzugefügt“ eröffnet. Dort steht zu lesen: „[…] offenbar ist Ende Januar ein nicht näher benanntes Valve-Spiel auf Steam aufgetaucht, welches von SteamDB gefunden wurde“. Nachfolgend findet sich die Verlinkung zum vorerwähnten Eintrag auf der Steam Database. Der mysteriöse Eintrag hat natürlich prompt die Hoffnungen und Träume der Community beflügelt.

Nebst Portal 3, Team Fortress 3 oder Day of Defeat 2, wird selbstverständlich noch Half-Life 3 als möglicher Kandidat in den Raum geworfen. Die tatsächliche Antwort ist aber bedeutend unspektakulärer. Wie ein Nutzer wenige Stunden nach Eröffnung der Reddit-Diskussion entdeckt haben möchte, verbirgt sich hinter dem kryptischen Zahlenkürzel 3488080 kein neues Half-Life-Spiel. Stattdessen schraubt hier anscheinend Valve an seinem Multiplayer-Titel Dota 2.

Noch bevor man die Verbindung zu Dota 2 herstellen konnte, wurde über das vermeintliche Lebenszeichen zu Half-Life 3 bei den internationalen Kolleg*innen von The Gamer und anderen berichtet. Auch, wenn sich hinter diesem neuen Fundstück auf Steam letztlich kein Anzeichen für ein nächstes Kapitel der Shooter-Sensation finden lässt, ist eines kaum verwunderlich. Und zwar, wenn Spieler*innen Vorzeichen für einen neuen Ego-Shooter mit Gordon Freeman, Alyx Vance & Co. sehen möchten.

Einer, der sich auf geradezu professionellem Niveau durch den Informationsdschungel kämpft, ist Tyler McVicker. Erst Anfang Februar veröffentlichte der Valve-Experte ein neues, knapp neunminütiges YouTube-Video, in dem der Mann erklärte: „Half-Life 3 ist definitiv in Entwicklung“. Zu tun hat das seiner Meinung nach mit den sogenannten HLX-Dateien …

