Half-Life 3-Mysterium: Neues Video überrascht mit Leaks – „werdet das nicht glauben“

Tyler McVicker wird Kenner*innen des Valve-Kosmos vertraut sein. Seit Jahren recherchiert und veröffentlicht der Experte zu Half-Life, Counter-Strike, Left 4 Dead und allem anderen, was zum Gabe-Newell-Universum und Vertriebsplattform Steam dazugehört. Jetzt hat der „passionierte Gamer“, wie sich McVicker auf seinem Twitter-Account umschreibt, ein ausführliches YouTube-Video zu Half-Life 3 veröffentlicht.

Unter dem Titel „Half-Life 3 – The Rise, Fall & Rebirth“ zeichnet er minutiös die Strapazen rund um die niemals fertiggestellte Half-Life 2: Episode 3 nach – und den Zusammenhang zu einem Half-Life 3. Mit den Worten „Ihr werdet das nicht glauben, aber für den Anfang müssen wir bis spät in die 90er-Jahre zurückgehen“ beginnt der Experte seine über einstündige Dokumentation.

Neue Dokumentation zu Half-Life 3 veröffentlicht

Die am 8. April hochgeladene Dokumentation hat eine Gesamtlänge von über einer Stunde und fünfzehn Minuten. In dieser Laufzeit erwartet euch „die komplette Geschichte von Half-Life 3 und Half-Life 2: Episode 3“, so die Videobeschreibung. Ihr werdet versorgt mit frühen Konzeptzeichnungen, bekannten (und weniger bekannten) Leaks, und einem tiefergehenden Einblick „in die Erfolgsgeschichte von Valve Software“. Die Doku verspricht nicht weniger als die „Wahrheit hinter dem Half-Life 3-Mysterium“. Aber was erwartet euch ganz konkret im Video?

Das komplette YouTube-Video zu Aufstieg, Niedergang und Wiedergeburt der Shooter-Legende:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Video legt McVicker die Lupe auf einige der namhaftesten Leaks, die über die Jahre rund um Half-Life 3 beziehungsweise Half-Life 2: Episode 3 aufgetaucht sind. Beispielsweise die am 27. Juni 2012 aufgetauchten Konzeptzeichnungen, die eine Alyx Vance mit neuem, winterlichem Outfit zeigten, sowie neue Fahrzeuge, Waffen- und Gegnertypen – zu sehen im Video ab Minute 50:38. Oder der Vorfall vom 24. August 2017, als Autor Marc Laidlaw seine, mit zahlreichen Anspielungen auf Episode 3 gespickte, Kurzgeschichte Epistle 3 veröffentlicht, wie das Video ab 01:02:45 nochmal rekapituliert.

Lesetipp: Valve-Experte liefert großes Update zu Half-Life 3

Überraschender, da weniger zu Bekanntheit gelangt wie Konzeptzeichnungen und Kurzgeschichte, ist sowas wie der sogenannte Jira-Leak. Am 19. Juni 2013 wurden Einblicke in Valves interne Mailing-Liste namens Jira veröffentlicht, worin es „eine Episode 3-Gruppe, eine Episode 3-Filmgruppe – und außerdem eine Half-Life 3-Gruppe gab“, erklärt uns McVicker ab Minute 52:10. Wie der YouTuber übrigens klarstellt, steckte hinter der Filmgruppe nicht etwa ein Spielfilm oder Ähnliches zu Half-Life 2: Episode 3, sondern ein „Source Filmmaker-Kurzfilm, an dem gearbeitet wurde“.

Kurzum: Die knapp über eine Stunde und fünfzehn Minuten bieten einen detailreichen Überblick zur eingestampften Produktion von Half-Life 2: Episode 3, worin Zusammenhänge zu einem Half-Life 3 bestehen, und was es mit den geheimnisvollen HLX-Dateien auf sich hat. Apropos HLX-Files: Wer Half-Life 3 zum Jahreswechsel gespielt haben soll, verrät ebenfalls der berühmte Insider.

Quelle: YouTube / @TylerMcVicker1, Twitter / @Tyler_McV