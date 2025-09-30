Half-Life 3 kann einpacken: Diese Shooter-Sensation gibt’s schon heute – und zwar komplett kostenlos

Egal, was ein Tyler McVicker und andere Experten rund um den Valve-Kosmos nicht müde werden zu erzählen – bis heute hat ein Half-Life 3 mitnichten das Licht der Gaming-Welt erblickt. Wer dennoch Tag und Nacht auf ein neues, offizielles Bildschirm-Abenteuer mit Gordon Freeman, Alyx Vance & Co. hofft, sollte jetzt lieber einem Industria 2 Aufmerksamkeit schenken.

Der Grund: Nicht nur wurde das erste Industria seitens Fachpresse und bei Spielenden durchaus wohlwollend besprochen – und wiederholt der Half-Life-Vergleich bemüht. Die Fortsetzung, simpel betitelt mit Industria 2, marschiert nun mit großen Schritten auf ihren Release zu, lädt zudem seit dem 26. September sogar zum komplett kostenlosen Playtest auf Steam ein.

Industrie 2: So funktioniert das mit dem Playtest auf Steam

Seit kurzem ist es so weit – und Interessierte dürfen mit dem Spieltest zum Industria 2 loslegen. Anders gesagt: Falls ihr mit der spielerisch wertvollen Mixtur aus Ego-Shooter, Survival-Horror und einer Messerspitze Half-Life 2-Atmosphäre durchstarten wollt, könnt ihr das direkt tun. Bedenken solltet ihr allerdings, dass euch nicht das Spiel in seiner Gesamtheit vorgesetzt wird. Nein, was ihr anspielen dürft, es ein Level relativ zu Beginn – worin es euch in eine alte Konservenfabrik verschlägt.

So sieht übrigens das Gameplay von Industria 2 in Aktion aus:

Falls ihr euch jetzt voller Vorfreude die Hände reibt, dürft ihr aber nicht allzu lange trödeln. Dieser Playtest zu Industria 2 ist zeitlich gedeckelt, läuft nur bis zum 3. Oktober, um 16 Uhr deutscher Zeit. Wer also dieser Tage schon an der eigenen Maus-Tastatur-Kombination erfahren möchte, ob die Fortsetzung aus dem Hause Bleakmill das Zeug dazu hat, das Original zu überflügeln, sollte ziemlich zügig loslegen. Gründe genug dafür gibt es mehr als genug.

Was euch in puncto Gameplay zu dieser Vorabversion von Industria 2 erwartet, sind vor allem drei unterschiedliche Gegner, die ihr wiederum mit drei verschiedenen Waffen wegbürstet. Mehr noch: Ihr werdet in die Lage versetzt, an der virtuellen Werkbank Rohrbomben, Tretminen und andere, explosive Wurfgeschosse anzufertigen.

Wenig verwunderlich für einen solchen Vorabzugang zu einem in Entwicklung befindlichen Titel, müsst ihr mit Bugs, Balancing-Schwierigkeiten, nicht optimierter Performance, und Ähnlichem rechnen. Wer mithelfen will, dass Industria 2 die bestmögliche Version ihrer selbst wird, sollte am Ende der Probierversion unbedingt an der fünfminütigen Umfrage teilnehmen. Das darum, damit die Entwickler*innen auf deren Grundlage das bestmögliche Spielerlebnis für euch wuppen können.

