Half-Life 3: Valve-Experte liefert großes Update zur Shooter-Sensation – „Vorzeichen für ein Desaster“?

Wer die Berichterstattung rund um Half-Life 3 verfolgt, kommt bereits seit Jahren nicht an Valve-Experte Tyler McVicker vorbei. Im Verlauf der letzten Monate widmete sich der Mann vor allem den sogenannten HLX-Dateien – hinter denen sich seiner Meinung nach das nächste, große Half-Life-Spiel verbirgt. Jetzt hat McVicker wieder ein neues YouTube-Video veröffentlicht, in dem er schlussfolgert, Valve würde gerade an „Optimierung und Feinschliff“ von Half-Life 3 sitzen.

Im weiteren Verlauf seines fast zehnminütigen Beitrags „Die abschließende Produktionsphase ist eingetroffen – Half-Life 3-Leaks erklärt“ verdeutlicht er nochmal, was genau hinter den Dateien mit dem kryptischen Kürzel HLX steckt – und welche Informationen er sonst noch zutage gefördert hat.

Neue Infos zu Half-Life 3 bei Dota 2 und Deadlock

Wir erinnern uns: Zum Jahreswechsel hin berichtete McVicker in einem vorangegangenen Video zu den HLX-Dateien, bei Valve würde man gerade intern Playtests durchführen. Auf dieser Behauptung sattelt unser Experte jetzt wieder auf – und erklärt, beim Entwickler aus Washington könne man über die Jahre ein bestimmtes Muster beobachten.

So wurde in vergangenen Jahren das gut vorangeschrittenem „Team Fortress 2: Invasion“, in dem Menschen gegen Aliens antreten, zugunsten des eher klassisch ausgerichteten, letztlich fertiggestellten Team Fortress 2 im Comic-Look aufgegeben. Ähnliches passierte Mitte der 2010er-Jahre mit Left 4 Dead 3. Aber was bedeutet das für das heiß gehandelte Half-Life 3?

Das komplette YouTube-Video des Valve-Insiders:

Der Knackpunkt für McVicker sind externe Playtests, die sich im Dezember 2024 bei Valve zugetragen haben sollen – genauer: Zum Titel hinter den ominösen HLX-Dateien. Laut des Experten sind solche außerhalb Valves durchgeführten Playtests ein „Vorzeichen für ein Desaster“, da beim Developer im Anschluss Projekte üblicherweise nochmal neu ausgerichtet würden. Als Beispiele nennt McVicker „Neon Prime“, aus dem irgendwann „Deadlock“ wurde, oder Half-Life 2, das ursprünglich deutlich düsterer und (noch) dystopischer war.

„Jedes einzelne Spiele hatte eine Reboot-Phase“, erklärt er weiter. Nicht so aber bei HLX, wie es weiter heißt. Denn im Zuge des letzten großen Updates zu Dota 2 ließ sich wohl schlussfolgern, HLX habe die kritische Valve-Zeit zwischen den Jahren überstanden, durchlaufe jetzt keine der typischen Reboot-Phasen – und „eine Ankündigung [zu Half-Life 3] scheint immer näher zu rücken“.

Was FSR3 mit allem zu tun hat

In seinem Video schlüsselt euch McVicker jedenfalls „alle wichtigen Details“ zu seinen Rechercheergebnissen auf, wie es auch in der Videobeschreibung steht. Ein weiteres dieser Details ist eine in Deadlock entdeckte Datei, die darauf hindeute: Valve hat FSR3-Unterstützung für sein HLX-Projekt verbaut.

FidelityFX Super Resolution 3 ist eine Upscaling-Technologie, die auf einen fortgeschrittenen Entwicklungsstatus für HLX hinweisen soll. Bleibt abzuwarten, ob Gabe Newell und Konsorten womöglich tatsächlich bald mit einer entsprechenden Ankündigung um die sprichwörtliche Ecke biegen. Apropos Valve-Shooter: Willkommen in der Headshot-Hölle Counter-Strike 2.

