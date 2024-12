Half-Life 3 wird wohl jetzt gerade gespielt – im exklusiven Personenkreis

Die Game Awards 2024 sind in all ihrer glorreichen Ankündigungs-Power an uns vorbeigezogen. Intergalactic: The Heretic Prophet hier, The Witcher 4 dort, Borderlands 4 da drüben … und Half-Life 3? Teilte sein Schicksal mit Resident Evil 9. Bei beiden Titeln – dem dritten Hauptteil der Shooter-Reihe, dem neunten Hauptteil der Survival-Horror-Gruselei – wurden im Vorfeld zu den Game Awards Hoffnungen geschürt. In die Arme schließen durften wir letztlich weder einen frischgebackenen Gordon Freeman, noch einen frisch gegelten Albert Wesker.

Jetzt meldet sich ein im Valve-Kosmos namhafter Insider zurück. Gabe Follower hat ein neues, fast zehnminütiges Video auf YouTube geworfen. Mit dabei: Eine entscheidende Schlüsselinformation, bei der Fans von Alyx Vance und Vortigaunt-Aliens prompt die Brechstange zücken dürften – vor lauter Vorfreude.

Half-Life 3: Finden bei Valve gerade wirklich Playtests statt?

Im Verlauf seines über neunminütigen Videos grast der Valve-Experte Gabe Follower zahlreiche Themenbereiche rund um Half-Life 3 ab. Wie bereits Tyler McVicker – der andere, große Manitu im Insider-Game – im Oktober 2024 festgestellt hat, sammelt Valve aktuell wohl zahlreiche neue Mitarbeitende ein. Eine bunte Mischung aus Industrie-Veteran*innen und Branchen-Neulingen – und auch solchen mit Vorerfahrungen aus der Entwicklung vorangegangener Half-Life-Spiele.

Die oben versprochene Schlüsselinformation jedenfalls eröffnet Gabe Follower in seinem Video ab Minute 5:54.

Er sagt: „Meinen Informationen zufolge, hat Valve im Verlauf der letzten Monate aktiv mit HLX-Playtests begonnen“. Hinter dem kryptisch klingenden Kürzel „HLX“ steckt natürlich das, wohinter Branchen-Beobachter*innen wie Gabe Follower oder eben Tyler McVicker Half-Life 3 vermuten. Weiter heißt es im Video: „Nicht nur mit Personen anderen Teams, sondern auch mit Freunden und Familienangehörigen [werden die Playtests zu Half-Life 3 gemacht].“

Wie sich eine solche Testphase innerhalb dieses exklusiven Personenkreises bestehend aus Valve nahestehenden Personen auswirken könnte, erklärt Gabe Follower in Rückgriff auf das zuletzt veröffentlichte Half-Life: „Alyx musste um ein Jahr verschoben werden, um die Story nochmal komplett neu zu schreiben.“ Sofern diese Playtests im geschlossenen Personenkreis über die Urlaubszeit zum Neujahr glimpflich vonstattengehen, sollte sich „die Entwicklung [von Half-Life 3] in der passenden Geschwindigkeit fortsetzen – und eine Bekanntgabe im Jahr 2025 könnte ziemlich wahrscheinlich werden“, so der Insider.

Entwickelt Valve wirklich gerade Half-Life 3?

Um die Behauptungen zu stützten, bei Valve köchele man momentan tatsächlich an einem brandneuen Half-Life-Spiel, stützt Gabe Follower mit der anlässlich des 20. Jubiläums von Half-Life 2 ins Spiele verbauten Audiokommentare. Ungefähr ab Minute 6:55 in seinem Video, verweist der Experte auf einen solchen Audio-Schnipsel – genauer: einen von John Morello.

Der Mann ist Animator, hat sowohl bei Half-Life 2, den beiden Episoden, als auch Half-Life: Alyx mitgewirkt. Im Schnipsel spricht Morello davon, wie er und Valves Team in Half-Life 2 ursprünglich eine besonders schlagkräftige Waffe einbauen wollten, mit der wir als Gordon Freeman einen Vergeltungsschlag gegen die Combine hätten unternehmen können. Nach eigenem Wortlaut hofft Morello, eine solche Waffe „in einem zukünftigen Half-Life-Spiel“ unterzubringen.

Nur der Test der Zeit (und womöglich der gerade stattfindende bei Valve), wird zeigen, ob Half-Life 3 bald Wirklichkeit wird – oder was auch immer hinter dem magischen Buchstaben-Dreiklang HLX stecken mag. Apropos längst nicht erreichte Halbwertszeit für Half-Life: Die verloren geglaubte Episode 3 erlebt jetzt dank Half-Life Interlude mitten im Winter einen zweiten Frühling – sofern ihr euch in die kostenfreie Demo hineinwagt.

