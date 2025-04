„Half-Life auf Steroiden”: Eiskaltes Update für neues Open World-Spiel

„Spielt das, wenn ihr den Multiplayer vom ersten Half-Life auf Steroiden wollt“, schreibt ein*e Nutzer*in auf Steam über den Early Access von Abiotic Factor. Zahlreiche, weitere Spieler*inne schlagen ähnlich die Brücke zu Valves Shooter-Klassiker aus dem Jahre 1998. „Half-Life trifft auf Open-World-Survival-Craft […]. Für mich eine große Überraschung“ schreibt etwa ein anderer User und trifft damit einen wahren Kern.

Denn: Die Parallelen zwischen Gordon Freemans Kampf gegen die Alien-Invasion in der Black Mesa-Forschungseinrichtung, und diesem Survival-Spiel von Deep Field Games, sind unübersehbar. Die GATE-Forschungseinrichtung erinnert frappierend an Black Mesa, in beiden Spielen werden wir von einer außerirdischen Bedrohung heimgesucht, und die Ästhetik lehnt sich ans Gaming der 90er-Jahre an. Jetzt ist also für dieses Open World-Spiel ein frostiges Update erschienen.

„Der Sommer naht mit großen Schritten, bald wird das Wetter wärmer. […], also kühlen wir alles mit unserem ersten genauen Blick auf einige Cold Fusion-Inhalte herab“, heißt es in der Bekanntmachung mit der Unterzeile „Weg zu 1.0“. Das am zweiten April veröffentlichte Update gewährt euch nun Einblicke dazu, welche Konsequenzen es hat, wenn „die Temperatur […] weit unter die optimalen Temperaturen hinabsinken“. Als Spieler*in liegt es dann an euch, herauszufinden, wer (oder was) für das plötzliche Herabfallen der Temperatur verantwortlich ist – und wieder für Ordnung zu sorgen. Soweit zur dramaturgischen Rahmung …

Auch im Konsolen-Bekanntmachungstrailer sind die Anleihen bei Half-Life 1 überdeutlich:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darüber hinaus an der Gameplay-Front gibt’s Neues zu diesem Open World-Spiel für Mehrspieler-Begeisterte – beispielsweise die sogenannten Enhancement Benches. Mit diesen neuen Stationen „wird den Wissenschaftlern Zugang zu einem Upgrade-System für Waffen, Rüstungen und einige andere Gegenstandstypen gegeben“. Der Clou daran: Jegliche militärischen Waffen, die ihr an einem dieser Stationen bearbeitet, dürfen anschließend „erhebliche Verbesserungen“ haben. Eine komplette, übersichtliche Auflistung der Neuerungen findet ihr wie vorerwähnt auf Steam.

Lesetipp: Vergesst Half-Life 3, denn dieser neue Shooter aus Deutschland begeistert schon jetzt

Zur Erinnerung: Abiotic Factor befindet sich momentan im Early Access. Interessierte können sich für nicht ganz 25 Euro in das kooperative Survival-Crafting-Spiel für bis zu sechs Spieler*innen schmeißen. Bisherigen User-Bewertungen auf Steam deuten darauf hin, dass Fans von Open World, Crafting und Mehrspieler-Shootern gleichermaßen sowas wie ein Geheimtipp bevorsteht.

Die Anzahl der Bewertungen liegt aktuell bei über 21.000, wobei diese durchschnittlich „äußerst positiv“ ausfallen. Reinspielen könnte also lohnen. Apropos lohnend – ist auch die Fan-Modifikation Half-Life Extended.

Quellen: Steam / Deep Field Games, ZeZempest, Mister Endzeit, YouTube / @PlayStation