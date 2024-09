Half-Life: „Neue“ alte Version des Shooter-Klassenbesten plötzlich ausgegraben – mit vergessenem Monster

Blick zurück ins Jahr 1998: Damals schnetzelten wir uns durch das allererste Baldur’s Gate, stürzten uns ins Ödland von Fallout 2, knobelten uns mit Grim Fandango durch ein mexikanisch angehauchtes Jenseits – und ballerten uns als Gordon Freemann durch die geheime Forschungsstation Black Mesa, das Erstlingswerk Half-Life eines damaligen Newcomers namens Valve.

Jetzt ist überraschend eine Pre-Gold Build des Shooter-Klassikers aufgetaucht, datiert auf den Oktober 1998. Zur Erinnerung: In den Händlerregalen stand Half-Life ab dem 19. November 1998. Auf der CD-ROM befinden sich, die Älteren werden sich an das Speichermedium erinnern, nebst jener Version des ersten Abenteuers von Gordon Freemann: faszinierende Inhalten, die es nicht in das fertige Spiel geschafft haben.

Gordon schwingt die Beta-Brechstange in Half-Life Pre-Gold

Über diesen ganz besonderen Datenträger ist gestolpert: Chad Jessup. Der Mann war Techniker bei den Erweiterungen Shadowkeep und The Witch Queen für Destiny 2, ebenso verantwortete er die Qualitätssicherung des Science-Fiction-Fantasy-Rollenspiels Shadowrun mit. Zudem war Jessup nach eigenen Angaben einer der externen Spieletester für das originale Half-Life – oder in seinen Worten: „Ich habe die Betaversion von Half-Life 1 getestet und war einer von denen, die ins Studio kamen und wie ein Idiot aussahen, beim Versuch, die Rätsel zu lösen.“

Beim Ausmisten ist Chad Jessup dann nicht nur über den legendären NeXt-Computer gestolpert, oder alte Spielekonsolen wie Sega Saturn oder Nintendos Super Nintendo – sondern hat eben auch einen handschriftlich beschriebenen CD-Rohling ausgegraben. „Half-Life“, „Beta 2“, „Net Test 2“ und das Datum „20.10.1996“ sind auf der Silberscheibe zu lesen. Erstmal verwundert die Jahreszahl 1996, doch wie Jessup in einem nachfolgendem Tweet berichtigt, handelt es sich um einen Fehler – es müsste 1998 heißen.

Das Besondere an dieser Version von Half-Life ist, dass sie auf „wenige Wochen vor der Veröffentlichung [von Half-Life]“ datiert ist und vor allem „unfertige Levels, andere Skripts und Texturen“ enthält. Abseits solcher Marginalien fallen zwei größere Dinge ins Auge: Einerseits der Level Forget About Freeman (in der deutschen Version: Vergiss Freeman!). Dieser mündet in dieser Beta-Version nämlich in das aus der Half-Life-Demo Uplink bekannte Kommunikationszentrum. Andererseits der geflügelte Gegnertyp Stukabat, hat es nicht in das fertige Spiel geschafft, baumelt aber in der Beta von der Decke – zu sehen im nachstehenden Video.

Vorher-Nachher-Vergleich: Half-Life-Level in der Beta anders

Zum Vergleich: In der fertigen Version von Half-Life marschiert ihr auch aus einem Fahrstuhl über einen mit radioaktiv verstrahlter Flüssigkeit benetzten Korridor, wie im nachstehenden Video ab Minute 7:55 zu sehen. Mit dem Unterschied, dass ihr im Release nicht das Kommunikationszentrum betrat, sondern einen Reparaturhangar, in dem ein Panzer steht und sich Aliens und Marines gerade bekriegen (siehe ab Minute 8:45).

Beachtet auch zwecks Vergleich: Dasselbe Kommunikationszentrum, wie wir es bislang aus der Demo Half-Life: Uplink kannten, im Video unten zu betrachten ab Minute 5:45.

Falls ihr euch vollumfänglicher darüber informieren möchtet, welche Fundstücke bislang in dieser neuentdeckten Beta-Version von Half-Life ausgegraben wurden, ist der Artikel des Half-Life-Enthusiasten Reagan ans Herz zu legen. Er war auch derjenige, welcher die Datei auf Internet Archive zur Verfügung gestellt hat.

Auf dem Internet Archive wurde diese historisch relevante Vorversion von Half-Life also jetzt hochgeladen, steht jeder und jedem zur freien Verfügung. Allerdings soll die Installation der Datei kein Zuckerschlecken sein – laut Kommentator*innen müssen etwa manche Datei gezielt deinstalliert werden, um das Spiel zum Laufen zu bringen. Auch soll die Beta mit einer „Zeitbombe“ bestückt sein, weswegen euer Betriebssystem auf den Oktober des Jahres 1998 gestellt werden muss.

Apropos bebrillte Physiker in finsteren Korridoren: Die verloren geglaubte Episode 3 zu Half-Life 2 will ein Fan-Projekt in der Unreal Engine jetzt auferstehen lassen.

