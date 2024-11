Half-Life kehrt zurück: neues Remake grafisch fabelhaft – unheilvoller Trailer zur Fan-Schöpfung

Kein Scherz: Die Erweiterung Blue Shift für das erste Half-Life war ursprünglich als Bonus-Inhalt für die Portierung des Shooters auf der Dreamcast geplant. Die Portierung für Segas Spielekonsole wurde vor dem Release eingestampft, doch Blue Shift hat überlebt – und erschien im Juni 2001 als eigenständige Erweiterung für den PC.

Doch während der vorangegangene Bonus-Inhalt Opposing Force noch Jubelrufe und positive Testwertung einsacken durfte, wurde Blue Shift seinerzeit eher als mittelprächtiger Titel besprochen. Beigetragen haben dürfte sicherlich die kurze Spielzeit. Dessen ungeachtet hat sich das sogenannte HECU Collective eines Remakes von Blue Shift angenommen. Die Veröffentlichung des neuesten Kapitels steht bereits in den Startlöchern.

Die Abenteuer des Barney Calhoun: Kapitel 5 zu Blue Shift kommt bald

2012 begeisterte das Crowbar Collective mit der aufwendigen Frischzellenkur für das originale Half-Life aus dem Jahre 1998. Die fertige Version wurde 2020 auch auf die Vertriebsplattform Steam geworfen, steht dort als kostenpflichtiger Download bereit. Mehr als 100.000 insgesamt „äußerst positive“ Rezensionen stehen für die spielerischen Qualitäten dieses Fan-Remakes namens Black Mesa.

Seht nachstehend: Den Teaser-Trailer für das Kapitel Focal Point.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Den dazugehörigen Erweiterungen Opposing Force und Blue Shift blieb eine solche liebevolle Neuauflage verwehrt – bis das HECU Collective auf den Plan trat. Hinter dem kryptischen Namen steckt eine „Gruppe kreativer Modder, die eine Mod zu Half-Life: Blue Shift“ machen, wie es auf der Patreon-Seite heißt. Bisher sind bereits die ersten vier Kapitel aus der frisch aufpolierten Erweiterung verfügbar, also Living Quarters Outbound, Insecurity, Duty Call und Captive Freight. Diese schon bereitstehenden Kapitel schaufelt ihr euch via ModDB auf die Festplatte.

Und bereits am 17. November dieses Jahres, also in wenigen Tagen, wird das auf den Titel Focal Point hörende, fünfte Kapitel veröffentlicht. Für die Bekanntgabe des Veröffentlichungstages ließ sich HECU Collective nicht lumpen, veröffentlichte auf YouTube einen düsteren „Release Date Teaser“-Trailer. Im Verlauf der 41 Sekunden wird nur das Wesentliche gezeigt – die Kamera fährt an einen Monitor in der Spielwelt heran, auf dem sowohl der Schriftzug „Black Mesa Survey Team Interdimensional Grid“ angezeigt wird, als auch eine Benutzeroberfläche mit einigen Textzeilen.

Wann erscheint Kapitel 5 zu Black Mesa: Blue Shift?

Am unteren Bildschirmrand sehen wir leerstehende Kästchen, darüber steht auf dem Monitor geschrieben: „Estimated Decoding Time“. Nur zögerlich und doch deutlich blinken in denselben Quadraten endlich Ziffern auf: 17.11.2024. Der Release-Tag für Kapitel 5: Focal Point des Fan-Remakes zu Half-Life Blue Shift. Apropos Brennpunkt: Heiß hergehen tut’s auch in den übrigen Video-Materialien zum Kapitel Focal Point, jene die Modder*innen im Verlauf der letzten Monate bei YouTube hochgeladen haben.

Das womöglich beeindruckendste Video ist ein etwas mal als einminütiges Gameplay-Video, dass in der klassischen Half-Life-Grafik beginnt. Als blau uniformierter Wachmann Barney Calhoun staksen wir durch die unwirtlich aussehende Alien-Welt Xen, steigen durch ein Portal.

Dann sehen wir im Video: Plötzlich hat Blue Shift nicht nur interdimensional, sondern auch grafisch einen Sprung gemacht; Xen und seine Bewohner*innen sehen so schick wie nie zuvor aus.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wo wir gerade Fan-Projekte aus dem Half-Life-Kosmos am Schlafittchen haben: Das niemals erschienene Half-Life 2 Episode 3 erlebt gerade eine doppelte Wiedergeburt – einmal als Half-Life Interlude, zum zweiten Mal als Project Borealis (zu dem bald eine spielbare Demo erscheinen soll).

Quellen: Patreon / @HECU Collective, YouTube / @HECU Collective, ModDB