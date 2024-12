„Dunkle Seite“ von Half-Life: Hardcore-Fans bringen jetzt einen Shooter-Klassiker zurück – Rückkehr der Rohrzange

Dass Fan-Liebe in wahrlich beeindruckende Projekte gegossen werden kann, beweisen auch im Half-Life-Kosmos ein Black Mesa (Crowbar Collective) oder das auf der Neuauflage des originalen Half-Life aufsattelnde Black Mesa Blue Shift (HECU Collective). Anhänger*innen von Gordon Freeman, Alyx Vance & Co. wissen natürlich: zum originalen Half-Life-Dreiklang gehören neben dem Hauptspiel die beiden Erweiterungen Opposing Force und Blue Shift.

Während sich, wie eben erwähnt, das HECU Collective dem Solo-Abenteuer von Sicherheitsmann Barney Calhoun angenommen hat, widmet sich ein anderes Team dem waffenstarrenden Spezialeinsatz des Freeman-Widersachers Adrian Shephard. Hinter dem Grüppchen WarpSync steckten ambitionierte Fans, die das 1999 veröffentlichte Half-Life: Opposing Force in die Source-Engine kippen. Jetzt haben die Entwickler*innen ein verblüffendes Update zu dieser neuen, aber alten Erweiterung bereitgestellt, wo ihr Half-Life als „Böser“ neu erlebt.

Wie steht es aktuell um das neue Half-Life: Opposing Force?

Das dazugehörige Update wurde am 19. November dieses Jahres auf Mod DB publik gemacht, begleitet von einem fast zehnminütigen YouTube-Video namens „FUBAR – Inaugural Update“. Bis ungefähr zu Minute drei des Videos, sehen wir Gameplay aus dem altbekannten Opposing Force – nur eben diesmal eingekleidet in die Source-Engine. Wie im Original steuern wir den Berufssoldaten Adrian Shephard, der, bruchgelandet in der Black Mesa-Forschungseinrichtung, zuerst eine Rohrzange findet, danach mit dieser besseren Brechstange Zombies eins auf die Mütze gibt.

Unter dem YouTube-Video bekunden Kommentator*innen ihre Vorfreude und Ungeduld mit Wortmeldungen wie „Sieht fantastisch aus! Kann es kaum erwarten. [Wünsche euch] viel Erfolg“.

Ungefähr ab Minute 3:10 wendet sich Amicus an euch – der Projektleiter hinter dem „Fubar“ getauften Remake-Projekt. Der Mann verrät uns, er führe das Projekt seit „den letzten drei Monaten an“. Laut Amicus habe man trotz des kleinen Teams im Verlauf dieser Zeit einiges auf die Beine gestellt – und zumindest das gezeigte Gameplay und auch die Standbilder im weiteren Videoverlaufen machen Lust auf mehr.

Was im Video bei Minute 5:05 und auch schon im demonstrierten Gameplay davor zeigt wird, ist mitunter das aus dem Original bekannte Laser-Puzzle. Wie zu erwarten, doch nicht minder beeindruckend, sieht dieselbe Stelle im Remake grafisch deutlich schicker aus. Kenner*innen der Vorlage werden sich erinnern, wie Gearbox Software seinerzeit in der Half-Life-Erweiterung Opposing Force frische Gameplay-Elemente verbaut hat. Dazu gehört das Nachtsichtgerät, bei Minute 5:30 im grünstichigen Einsatz zu sehen.

Was dem Freeman seine Brechstange, ist dem Adrian die Rohrzange

Wie auch schon bei Blue Shift von HECU Collective, werden eher unscheinbare Schauplätze aus dem Original als beindruckender Panoramen neu gedacht – so zu sehen im Canyon bei Minute 6:08. Und „was wäre Opposing Force ohne Adrian Shepards ikonische Rohrzange?“, fragt Amicus bei Minute 7:25 – und recht hat er. Was Gordon Freeman seine Brechstange, ist Adrian Shepard seine Rohrzange.

Im Video erklärt der 3D-Artist der Remake-Rohrzange, wie ihm es ihm gelungen ist, das „ikonische Aussehen“ dieses Werkzeugs wiederzubeleben. Was die Gegner angeht, setzt Fubar in seiner aktuellen Version noch auf die Zombie-Modelle aus Half-Life 2, gepaart mit den entsprechenden Animationen aus Half-Life: Alyx. Amicus selber arbeite jedoch daran, die „grotesken Modelle [der Zombies] aus Half-Life 1“ zurückzubringen – inklusive „Brust-Maul und entsetzliche Mutationen“.

Übrigens: Wer sich und seine Fähigkeiten in das Projekt Fubar kippen möchte, kann ihre (oder seine) Chance ergreifen: Das Remake zu Half-Life: Opposin Force sucht aktuell noch nach Mitstreiter*innen aus den Bereichen 3D Artists, Animators, Level Designer*innen oder Programmier*innen. Interessierte sind gut beraten, Amicus auf dem entsprechenden Discord-Server anzuschreiben.

